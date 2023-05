Terra amara, anticipazioni dal 4 al 10 giugno 2023

Terra amara avrà una settimana drammatica, in cui la parte del leone la farà uno sparo. Occhio a un uomo sospeso tra la vita e la morte… e occhio alla nostra protagonista per la quale inizierà un lungo calvario! Vediamo quali saranno le trame delle puntate in questione:

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da domenica 4 a sabato 10 giugno 2023

Demir è ancora furioso con Zuleyha, perché convinto del suo tradimento. La sua decisione di tenerla lontana dai figli non cambia e Zuleyha è ormai disperata. Viene però accolta in casa di Fekeli. Quest’ultimo, Yilmaz e Hunkar cercano di far mantenere la calma a Zuleyha, tentando di convincerla che presto Demir sbollirà la sua rabbia. Nel frattempo Mujgan, anch’essa convinta di essere vittima di un tradimento, torna a casa dopo essere quasi scappata in America con suo figlio. Ad accoglierla troverà la donna che più odia al mondo: Zuleyha. Mujgan non vuole sentire ragioni e inizia a litigare pesantemente con Yilmaz. Zuleyha approfitta del trambusto per rubare la pistola di Fekeli, tornare alla villa, e sparare a Demir, lasciandolo in fin di vita.

Demir viene condotto in ospedale per essere operato d’urgenza e Zuleyha viene arrestata per avergli sparato. Julide assicura a Zuleyha che si impegnerà per farle ottenere la pena minima possibile. Nel frattempo, Hunkar confessa a Fekeli di essere pentita per come ha sempre trattato Zuleyha e che quanto accaduto a Demir è una conseguenza delle proprie azioni. Zuleyha, una volta in prigione, si rende conto che le sue compagne di cella le mostrano un atteggiamento ostile.

Cetin, con l’aiuto di Gaffur, si vendica degli uomini che lo hanno accoltellato durante una rissa per difendere l’onore di Gulten e di Zuleyha. Yilmaz chiede il divorzio da Mujgan, ritenendola responsabile dell’arresto di Zuleyha. Per averla spinta con le sue azioni a un tale gesto, infine, il giudice non accoglie il capo d’accusa per lesioni personali accidentali proposto da Julide e ordina che Zuleyha sia processata per tentato omicidio.

Saniye chiede aiuto a Naciye per la questione del debito che Gaffur ha con Hatip. La donna, indignata dal comportamento del marito, ruba le chiavi della cassaforte e non solo dà a Saniye la cambiale che Gaffur aveva negato di aver firmato, ma le restituisce anche i soldi che Gaffur aveva già dato a Hatip. Quando lui lo scopre, corre infuriato a lamentarsi a casa di Sermin, ma vi trova Fusun e deve allora inventarsi una scusa per la sua visita.

Alla villa, Saniye dà a Gaffur la buona notizia dei soldi recuperati e decide di usare questo denaro come fondo per gli studi di Uzum. In prigione, Zuleyha subisce le angherie delle altre detenute. Yilmaz va a trovarla e giura di tirarla fuori, così come Hunkar, che, dopo averle chiesto scusa per tutti i soprusi, promette a Zuleyha di aiutarla e le porta in visita Adnan e Leyla. Intanto, Behice suggerisce a Mujgan di farsi furba e negoziare a suo vantaggio i termini del divorzio con Yilmaz.

Zuleyha, in prigione, soffre perché lontana dai figli. Dopo una loro visita, perde il controllo e aggredisce una compagna di cella. Demir esce dal coma ma non vuole salvare Zuleyha. Informato da una guardia, sulle visite di Yilmaz a Zuleyha si reca in carcere e ascolta una conversazione tra i due. Hatip va a trovare Sermin, sperando di potersi godere una serata tranquilla, ma Sermin lo mette alle strette: o divorzia da Naciye o non si vedranno più.

Mujgan supplica Yilmaz di concederle un’altra chance, ma lui la sbatte fuori di casa. Incapace di vivere senza di lui, Mujgan convince Behice a portare Kerem Ali nella casa in cui viveva con Yilmaz, così da restare sola e compiere un gesto estremo, accompagnato da una lettera d’addio. Secondo gli avvocati, solo la testimonianza di Demir può salvare Zuleyha, ma all’inizio dell’udienza lui non c’è. Il suo arrivo lascia tutti con il fiato sospeso. Cosa dirà?

La testimonianza di Demir vanifica gli sforzi degli avvocati per far uscire Zuleyha. Gli scatti d’ira di Demir e di Yilmaz anticipano la fine dell’udienza e si ritorcono contro i due, che finiscono in carcere. Lontani dai genitori, i figli soffrono e Adnan esce per cercare la mamma. Intanto Behice torna da Mujgan e la trova in fin di vita nella vasca da bagno. La corsa verso l’ospedale e l’intervento tempestivo dei medici sono decisivi e alla fine Mujgan è salva. Zuleyha è di nuovo in carcere e, dopo le parole del marito, sa che la libertà è ancora più lontana, per cui chiede un favore a Sabahattin. L’amico medico poco dopo scopre che Mujgan ha tentato di togliersi la vita e parla con Behice, cercando di spiegarle l’enorme difficoltà che Zuleyha sta attraversando. Anche Fekeli scopre che Mujgan è in ospedale e si precipita da lei. Al suo risveglio, Mujgan si dispera, straziando il cuore dei presenti.