Terra amara, anticipazioni dal 7 al 13 maggio 2023

La settimana dal 7 al 13 maggio vedrà al centro della scena un infarto, un ricovero urgente e un (temporaneo) licenziamento. Vediamo nei dettagli cosa succederà a Terra amara:

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da domenica 7 a sabato 13 maggio 2023

A seguito della chiacchierata con Mujgan, Demir è su tutte le furie con Zuleyha, non solo perché voleva allattare Kerem Ali, ma anche perché la dottoressa gli ha specificamente chiesto di controllare la moglie, che, secondo Mujgan, non saprebbe stare lontana da Yilmaz. Venuta a sapere di questo incontro con Demir, Behice rimprovera Mujgan, accusandola di aver provocato un risentimento a Demir che potrebbe portare di nuovo la violenza nei rapporti tra famiglie. Intanto, Saniye e Gaffur si prendono cura della piccola Uzum, che è stata affidata a loro dalla madre ricoverata in ospedale; ogni loro sforzo per farla mangiare, però, è vano e quindi decidono di portarla a trovare la madre. Infine Demir, che si è visto passare la propria vita davanti agli occhi in un incidente, decide di seguire il consiglio della madre Hunkar e intesta la maggior parte delle sue ricchezze a Leyla, per paura che un giorno Zuleyha possa rivelare a Yilmaz che Adnan in realtà è suo figlio.

Sermin vuole salvare il suo matrimonio, perciò cerca di impietosire Julide, la fidanzata del suo ex marito, con l’intento di farla allontanare da Sabahattin. Il suo piano riesce. Julide decide di rompere il suo fidanzamento con Sabahattin, ma quest’ultimo, infuriato, si precipita a casa di Sermin urlandole contro che sono divorziati e che tra di loro è finita. Sermin giura vendetta nei confronti di Sabahattin.

Demir è intento a cercare vendetta nei confronti di Fekeli e Yilmaz, che hanno comprato segretamente le sue proprietà a Istanbul. Nel frattempo, purtroppo, Zelis esala il suo ultimo respiro, ma è sollevata al pensiero che potrà lasciare sua figlia Uzum nelle mani di Saniye e Gaffur, che si prenderanno cura di lei.

Berika si candida come presidente dell’associazione e vince anche grazie al voto inaspettato di Fusun. Behice, credendo di avere la vittoria in tasca, si risente del risultato e allude ad un segreto di Hunkar di cui sarebbe a conoscenza. Sermin si reca da Julide per denunciare Sabahattin per un atto di violenza domestica e inoltre avverte Hatip del fatto che la polizia sta cercando Rasit. Hatip, però, le assicura di avere la situazione sotto controllo.

Hunkar va a casa di Fekeli e gli confessa la verità sul matrimonio tra Zuleyha e Demir e che Adnan è figlio di Yilmaz. Fekeli non regge il grande dolore e ha un malore. Behice trova Fekeli riverso sul pavimento, così chiama Sabahattin che le dà indicazioni per attuare un massaggio cardiaco fino all’arrivo dell’ambulanza. Fekeli versa in condizioni critiche.

Fekeli è stato ricoverato in ospedale per un infarto. Dopo aver saputo da Sabahattin che è fuori pericolo, Yilmaz, convinto che siano state le parole di Hunkar a provocare il malore di suo padre, si reca alla tenuta e chiede spiegazioni alla donna. Hunkar risponde di aver chiesto a Fekeli di convincere lui e Mujgan ad andarsene, dato lo stato mentale alterato della dottoressa. È allora che Yilmaz apprende che sua moglie è andata da Demir a chiedergli di tenere sotto controllo Zuleyha.

Hatip porta Rasit alla polizia, dove gli agenti gli prendono le impronte digitali. In un bar, Naciye sente Sermin parlare con Fusun della sua relazione con Hatip e di un futuro viaggio ad Antalya. La donna fa una scenata e, una volta tornata a casa, regala ai più bisognosi alcuni beni di Hatip, minacciandolo di togliergli tutto se non la smette di frequentarsi con Sermin.

Mentre Zuleyha sospetta che Demir trascuri Adnan in favore di Leyla, Hunkar va di nascosto nella stanza d’ospedale dove Fekeli è ancora sedato. Lì incontra Behice che le urla tutto il suo disprezzo. Azize, disturbata dal russare di Fadik, non vista esce per andare a dormire altrove. Ma sulla strada si imbatte nell’auto di Yilmaz, che la investe. L’uomo la soccorre, la porta in ospedale e le dona il suo sangue, cosa che farà imbestialire Demir. Yilmaz per telefono avverte Zuleyha dell’incidente. Questo turba Mujgan, la quale reagisce sfogandosi con Zuleyha e lo stesso Yilmaz. Fadik, rea di non aver badato a Azize, viene licenziata da Demir, ma subito, grazie a Hunkar, reintegrata in cucina. Intanto Uzum parla alla madre sulla sua tomba, provocando sconcerto in Saniye. E Gaffur, costretto agli straordinari in un ristorante, maledice Hatip, a cui è debitore di una forte somma.

Sermin cerca di farsi perdonare da Behice e le racconta un segreto sugli Yaman. Julide cerca l’assassino di Cengaver. Sabahattin vuole chiarire con Julide ma scopre della denuncia presentata da Sermin contro di lui. Intanto, arriva Sermin e lui la minaccia di raccontare tutto a Betul. Fekeli cerca di capire a cosa si riferisse Behice quando ha minacciato Hunkar e lei gli racconta il segreto che ha saputo da Sermin.

