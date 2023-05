Nelle puntate italiane di Terra Amara in onda tra qualche mese, i telespettatori potranno fare soltanto una cosa: avere a portata di mano dei fazzoletti con i quali asciugare le lacrime. Nel corso della terza stagione della telenovela turca, Hunkar Yaman (Vahide Percin) uscirà di scena in maniera decisamente tragica, visto che verrà uccisa dalla dark lady Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu).

Bisognerà dunque fare particolare attenzione alla reazione di Demir (Murat Unalmis) quando ritroverà senza vita il corpo della madre…

Terra Amara, news: ecco perché Behice assassinerà Hunkar

Come già sapete, tutto partirà nel momento in cui, grazie al suo investigatore privato, Hunkar scoprirà che Behice ha ucciso i suoi due mariti per entrare in possesso della loro eredità facendo passare gli omicidi come infarti grazie alla complicità del fratello Behzat, il padre di Mujgan (Melike Ipek Yalova).

Piuttosto che andare dalla polizia con la documentazione che avrà acquisito, Hunkar deciderà di affrontare Behice, che inviterà a lasciare immediatamente Cukurova se non vuole finire il resto dei suoi giorni in carcere. A quel punto, la Hekimoglu estrarrà dalla borsetta un coltello che aveva portato con sé e non esiterà a pugnalare due volte Hunkar all’altezza del cuore, uccidendola in pochi secondi e privandola dei suoi gioielli per inscenare un furto.

Terra Amara, trame: tutti sono in apprensione per Hunkar!

Nel giro di qualche ora, i residenti della tenuta Yaman inizieranno quindi a chiedersi che fine abbia fatto Hunkar, con Demir che radunerà tutti i suoi dipendenti affinché possano cercarla in lungo e in largo per le strade di Adana. Ad unirsi alle ricerche saranno anche Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) e Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), il quale aveva chiesto soltanto il giorno prima con successo alla Yaman di diventare sua moglie.

Dopo ore estenuanti di ricerche, un dipendente di Demir troverà uno scialle di Hunkar nei pressi delle antiche rovine di Cukurova e darà immediato avviso al Yaman, che si precipiterà sul posto. E così la tragedia prenderà il sopravvento…

Terra Amara, spoiler: Demir ritrova il corpo senza vita di Hunkar!

Eh sì: appena arriverà sul luogo, Demir ritroverà il corpo senza vita di Hunkar e si lascerà andare ad un profondo pianto, prima di riportare la madre a casa ed adagiarla senza vita sul suo letto. Una scena a dir poco commovente che farà piangere Zuleyha (Hilal Altinbilek) ma anche Gaffur (Bulent Polat), Saniye (Selin Yeninci) e gli altri dipendenti dei Yaman. Tra i più colpiti dal lutto ci sarà ovviamente anche Fekeli, il quale chiederà in maniera straziante, proprio mentre sarà al capezzale della sua amata, per quale motivo il destino gli abbia portato via Hunkar proprio ora che erano ad un passo dall’essere felici.

Dolore su dolore che colpirà anche la nonnina Azize (Serpil Tamur), che in un primo momento si rifiuterà di credere che Hunkar possa essere morta, a causa della demenza senile, e la coprirà con una coperta bianca per farla riposare meglio.

Un'uscita di scena, quella di Hunkar, che caratterizzerà fortemente le trame della soap, dato che Demir sarà disposto a tutto pur di ritrovare l'assassino della madre. E qualcuno, fin dai primi minuti, sospetterà di Behice…