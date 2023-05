La morte eccellente che arriverà nel corso delle puntate italiane di Terra Amara in onda quest’estate devasterà terribilmente Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), il suo promesso sposo. Non a caso, il buon imprenditore farà davvero fatica a riprendersi dal lutto e sarà protagonista di un bel gesto che non mancherà di fare emozionare i numerosi telespettatori della telenovela turca…

Terra Amara, news: ecco chi ucciderà Hunkar

Come già sapete, Hunkar Yaman (Vahide Percin) verrà assassinata con due pugnalate nel cuore dalla dark lady Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu). Quest’ultima si leverà infatti di mezzo la “nemica” per impedirle di consegnare alle autorità la documentazione in grado di dimostrare che è stata lei ad uccidere i suoi due precedenti mariti.

Un assassinio che, ovviamente, sconvolgerà in primis Demir (Murat Unalmis), il quale vorrà fare il possibile per rintracciare la persona che ha messo fine alla vita della madre, ma anche Ali Rahmet, visto che la sera prima della tragedia aveva chiesto con successo alla Yaman di diventare sua moglie. Proprio per questo, nonostante la vicinanza del “figlioccio” Yilmaz (Ugur Gunes) e del nipote Fikret (Furkan Palali), Fekeli avrà bisogno di un gesto concreto per ricordare la sua amata…

Terra Amara, spoiler: il gesto di Ali Rahmet per ricordare Hunkar

Eh sì: possiamo anticiparvi che, in preda al più profondo dolore, Ali Rahmet si metterà in contatto con un suo collega pittore e, dandogli una fotografia, gli chiederà di realizzare un ritratto di Hunkar, affinché possa appenderlo nella camera che era destinata a lui e alla donna una volta diventati marito e moglie.

Un gesto, fatto con sentito affetto, che colpirà Yilmaz e Fikret, certi che non è da tutti amare una donna per oltre 40 anni, con tutti gli ostacoli affrontati, come ha fatto il buon Ali Rahmet. Per tale ragione, i due uomini non diranno nulla a Fekeli appena appenderà il ritratto di Hunkar nella sua stanza, ma cercheranno di stargli vicino senza proferire parola.

Terra Amara, trame: le indagini sull’omicidio di Hunkar sono ormai ad un punto morto?

Comunque sia, nonostante il gesto fortemente romantico, a questo punto della storia i telespettatori non potranno fare altro che pensare a quanto, ormai, le indagini sulla morte di Hunkar siano arrivate ad un punto morto, visto che gli inquirenti non avranno alcuna pista utile per scovare chi le ha fatto del male.

L’unico che forse potrebbe dare loro qualche indizio sarà Gaffur Taskin (Bulent Polat), che però non potrà parlare poiché Behice, per farlo stare zitto, minaccerà di rivelare alle autorità che è stato lui ad assassinare Hatip Tellidere (Mehmet Polat). Insomma, la risoluzione del “giallo” sarà ancora abbastanza lontana e altri colpi di scena saranno destinati a scombussolare gli abitanti di Cukurova… Seguici su Instagram.