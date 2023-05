Terra Amara: Fekeli caccerà Behice da Cukurova!

In quale maniera reagirà Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) quando Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) accuserà pubblicamente Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) della morte della sua amata Hunkar Yaman (Vahide Percin)? Questo sviluppo sarà di vitale importanza nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, dato che il sospettoso imprenditore caccerà elegantemente la zia di Mujgan (Melike Ipek Yalova) dalla tenuta in attesa di capire se sia davvero lei l’assassina…

Terra Amara, news: le indagini sulla morte di Hunkar

Sapete già che Behice ucciderà a sangue freddo Hunkar in modo da impedirle di denunciarla alle autorità per gli omicidi dei suoi due precedenti mariti. A quel punto, dopo aver inscenato un furto ai danni della Yaman, la “zietta” cercherà di far ricadere la colpa dell’assassinio sulla cantante Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), data la relazione avuta con Adnan Senior che ha causato l’inimicizia con Hunkar, ma il suo piano non andrà come pensato e l’ex amante verrà liberata.

Partendo da questi presupposti, Zuleyha inizierà ad avere dei dubbi sul conto di Behice; tutto si innescherà quando gli inquirenti faranno presenti a lei e Demir (Murat Unalmis) che chi ha ucciso Hunkar, data la ferocia mostrata, doveva odiarla tantissimo. Parole che faranno immediatamente pensare alla Altun che la responsabile sia proprio Behice, dato che soltanto qualche settimana prima aveva tentato di uccidere pure lei!

Terra Amara, trame: Zuleyha accusa Behice dell’assassinio di Hunkar

Senza pensare minimamente alle conseguenze, Zuleyha affronterà quindi Behice nel circolo degli imprenditori di Adana e l’accuserà di avere ucciso Hunkar. Anche se la Hekimoglu negherà ogni tipo di coinvolgimento nella questione, dando alla Altun della pazza, Fekeli non potrà fare a meno di valutare la versione dei fatti fornita da Zuleyha e non considererà del tutto impossibile tale pista.

Per tutto il pomeriggio, Ali Rahmet ripenserà infatti alle parole di Zuleyha, che gli confermerà che ha più di un motivo per pensare che sia stata proprio la donna ad eliminare la suocera. Un atroce sospetto che spingerà Fekeli a prendere una forte decisione…

Terra Amara, spoiler: Fekeli caccia Behice dalla tenuta!

Eh sì: nel bel mezzo di un dialogo, dove la diretta interessata si starà lamentando per le “calunnie” sparse da Zuleyha sul suo conto, Fekeli prenderà la palla al balzo per consigliare a Behice di andare via da Cukurova, per recarsi a Istanbul, finché le acque non si saranno calmate. Behice si opporrà ma Ali Rahmet ribadirà la sua posizione, precisando che forse è meglio che vada via anche perché è una cattiva influenza per Mujgan e il suo matrimonio con Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes).

Behice si mostrerà offesa e preparerà subito la valigia, mentre Mujgan perorerà la causa della zia minacciando di andare via insieme a lei. Rimostranza che Yilmaz non prenderà sul serio, dato che farà presente alla moglie che non sarà certo lui a bloccarla qualora dovesse davvero preparare i bagagli.

In ogni caso, alla fine ad andarsene sarà solo Behice, anche se tutto ciò sarà l'ennesima messa in scena. Possiamo infatti anticiparvi che la "zietta" metterà in moto un'altra farsa delle sue – decisamente folle – per trattenersi a Cukurova…