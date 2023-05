Terra Amara: Hunkar e Yilmaz stringeranno un accordo segreto!

Anche se la fuga in Germania degli innamorati Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) e Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) non andrà in porto a causa dell’ennesima intromissione di Demir Yaman (Murat Unalmis), tutto quanto avrà degli strascichi enormi nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Soprattutto perché, poco prima della mancata fuga, Yilmaz stringerà un accordo con Hunkar (Vahide Percin)…

Terra Amara, news: Hunkar si schiera dalla parte di Zuleyha e Yilmaz ma…

La faccenda si delineerà nel momento in cui, dopo essersi ripresa del tentato omicidio di Mujgan (Melike Ipek Yalova) ai suoi danni, Zuleyha confesserà finalmente a Yilmaz che il piccolo Adnan è suo figlio. Accantonato l’iniziale shock, Akkaya prenderà quindi la decisione di ricostruire la famiglia con la Altun che gli è stata negata dalle malefatte dei Yaman e progetterà di fuggire da Cukurova.

Come facilmente prevedibile, i “fuggitivi” vorranno portare con loro, oltre ad Adnan, anche Leyla, la figlia che Zuleyha ha avuto da Demir, e Kerem Alì, l’erede che Yilmaz ha avuto da Mujgan. A sorpresa i due potranno così contare persino sull’aiuto di Hunkar, che si schiererà apertamente contro il figlio Demir a causa della sua “amicizia” con Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), l’ex amante del defunto marito Adnan Senior. Yilmaz e Zuleyha si sentiranno quindi traditi da Hunkar quando Demir scoprirà ciò che staranno per fare e manderà a monte il piano…

Terra Amara, trame: Zuleyha e Yilmaz se la prendono con Hunkar

Eh sì: visto che saranno entrambi inconsapevoli del fatto che Demir ha appreso tutto quanto dalla perfida Şermin (Sibel Tascioglu), entrata a conoscenza della fuga dopo aver origliato un discorso sulla stessa, Yilmaz e Zuleyha se la prenderanno con la povera Hunkar. Il primo cercherà di bruciarla viva, salvo poi ritornare suoi suoi passi e liberarla dalle fiamme, mentre la seconda sembrerà sul punto di accoltellarla.

A fermare il momento di forte tensione tra la suocera e la nuora sarà a sorpresa Sevda, che svelerà a Zuleyha che è stata Şermin a compromettere la sua nuova vita con Yilmaz. Un imprevisto che, qualche episodio dopo, darà modo ai telespettatori di assistere all’ennesimo colpo di scena…

Terra Amara, spoiler: l’accordo segreto tra Hunkar e Yilmaz

Possiamo infatti anticiparvi che, qualche ora prima della fuga, Yilmaz avrà venduto a Hunkar ogni suo possedimento per racimolare del denaro con il quale sostentare il suo nuovo inizio con Zuleyha. Prima di farlo, Akkaya avrà però fatto promettere alla Yaman di non svelare a nessuno il loro accordo. Hunkar manterrà la parola data o, dato che tutto quanto sarà andato a monte, parlerà della questione anche con il figlio Demir?

In realtà, la trama sarà molto più complicata di così, dato che un evento luttuoso rimetterà in gioco quanto pattuito da Hunkar e Yilmaz, generando una situazione potenzialmente scomoda… Seguici su Instagram.