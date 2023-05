Terra Amara anticipazioni: Hunkar muore, ecco chi la ucciderà!

Dramma in arrivo nelle puntate italiane di Terra Amara in onda tra qualche mese. Il giorno successivo ad una romantica proposta di matrimonio di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), Hunkar Yaman (Vahide Percin) verrà uccisa dalla dark lady Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu). Una svolta tragica destinata a cambiare ogni equilibrio della telenovela turca…

Terra Amara, news: Hunkar scopre che Behice ha ucciso i suoi due mariti

La storyline, come abbia già detto, partirà nemmeno ventiquattr’ore dopo la decisione di Hunkar di sposare l’amato Fekeli. Il mattino successivo, la signora Yaman verrà infatti convocata dall’investigatore privato che ha assunto per fare luce sul passato della nemica Behice prima del suo arrivo a Cukurova. In quell’occasione, il detective metterà dunque Hunkar al corrente del fatto che i due mariti della Hekimoglu sono morti in circostanze a dir poco misteriose.

In pratica, ambedue gli uomini sono morti “ufficialmente” di infarto con un referto medico filmato dal defunto Behzat, ossia il padre di Mujgan (Melike Ipek Yalova) e fratello di Behice. Dato che i mariti non avevano alcun problema di salute ed erano ricchissimi, Hunkar non farà dunque fatica ad unire tutti i tasselli del puzzle e capirà che, con il “silenzio” del fratello, Behice li ha uccisi per entrare in possesso dei loro beni. Una scoperta che porterà la Yaman a compiere un passo fatale…

Terra Amara, spoiler: Behice accoltella a morte Hunkar!

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, poco prima di recarsi ad un appuntamento con le donne benestanti di Cukurova, Hunkar telefonerà a Behice e le darà appuntamento in un luogo abbandonato della zona. Una volta che si troverà faccia a faccia con l’avversaria, Hunkar sottolineerà dapprima che non può più fare nulla per cercare di allontanarla da Fekeli e, in un secondo momento, tirerà fuori tutta la documentazione utile a dimostrare che Behice si è macchiata dei due assassini dei precedenti mariti.

Anche se non ammetterà nemmeno una volta le sue colpe, Behice sarà abbastanza nervosa di fronte alle parole di Hunkar, che dal canto suo le intimerà di andare via dalla cittadina il giorno stesso se non vuole finire il resto dei suoi giorni in prigione.

Proprio per questo, Behice fingerà di andare via, per poi chiamare Hunkar a sé e pugnalarla due volte all’altezza del cuore con un coltello affilato che aveva portato con sé. Nel giro di pochi secondi, Hunkar esalerà così il suo ultimo respiro, passando in rassegna tutti i ricordi più felici della sua vita (tra cui una suggestiva immagine di tanti cavalli in corsa).

Terra Amara, trame: Demir inizia a cercare Hunkar

Dopo essersi sporcata le mani di sangue, Behice nasconderà il cadavere di Hunkar e le strapperà via tutti i gioielli – che poi getterà nel fiume – per inscenare un furto. Intanto, nella tenuta dei Yaman, Demir (Murat Unalmis) ritroverà la lettera – lasciata a metà – che Hunkar gli stava scrivendo per annunciargli il suo matrimonio con Fekeli e, dato che sarà ormai sparita da qualche ora, si recherà proprio dall’uomo convinto di trovare lì la madre.

Quando Fekeli gli comunicherà di non avere visto Hunkar per tutto il giorno, Demir comincerà quindi a preoccuparsi. Come reagirà quando apprenderà che la madre è stata assassinata?