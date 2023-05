Una situazione di forte tensione porterà la dottoressa Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) a confessare una terribile verità al marito Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Per salvare la vita a Fikret Fekeli (Furkan Palali), il nipote di Ali Rahmet (Kerem Alisik), la donna ammetterà infatti di avere inscenato la sua gravidanza pur di tenere il marito legato a sé. Una situazione che genererà diverse conseguenze…

Terra Amara, news: Yilmaz vuole uccidere Fikret, ecco perché

La faccenda partirà nel momento in cui Yilmaz scoprirà da Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) che Mujgan è incinta. Sotto shock perché non avrà da mesi dei rapporti intimi con lei, Akkaya affronterà subito la Hekimoglu e, innescando l’ira del padrino e di Behice (Esra Dermancioglu), l’accuserà di averlo tradito sottolineando che non può essere lui il padre del bambino che ha in grembo.

Una consapevolezza che farà sì che Yilmaz dia di matto contro Fikret quando per tutta Cukurova inizierà a diffondersi la voce di una sua tresca con Mujgan, in realtà del tutto infondata. Ferito nell’onore, Akkaya aggancerà il giovane Fekeli nella fabbrica di cotone e gli punterà contro una pistola per costringerlo a seguirlo in un luogo più appartato. Arrivato lì, nonostante le rassicurazioni del diretto interessato, Yilmaz sembrerà sul punto di voler sparare al povero Fikret, ma un colpo di scena farà da padrone…

Terra Amara, spoiler: Mujgan confessa di non essere incinta!

Eh sì: messa in allerta Çetin Ciğerci (Aras Şenol), Mujgan correrà nella fabbrica insieme ad Ali Rahmet e dirà a Yilmaz di non fare del male a Fikret perché la sua gravidanza è soltanto una messinscena. Di fronte allo sguardo stupito di tutti i presenti, la dottoressa dirà dunque di avere preso le urine di una paziente dell’ospedale per falsificare a suo nome un test di gravidanza e tenere così il marito legato a sé.

Una scelta, quella di mentire, presa quando si sarà trovata ad ascoltare un dialogo tra Yilmaz e Zuleyha, grazie al quale Mujgan avrà appreso che l’uomo era disposto ad abbandonare Kerem Alì pur di fuggire lontano da Cukurova con la donna che amava davvero. La confessione di Mujgan farà andare Yilmaz su tutte le furie!

Terra Amara, trame: Yilmaz caccia Mujgan (e Behice) dalla tenuta

Oltre a portarla da Zuleyha per farle ammettere di avere mentito sulla sua gravidanza, Yilmaz inviterà Mujgan ad andare via da Cukurova per recarsi a Istanbul e le farà sapere che dovrà portare con sé anche Behice. Uno sfratto in pieno regola che per Mujgan sarà un vero e proprio dolore, dato che Yilmaz le impedirà di andare via con il piccolo Kerem Alì.

La punizione però non troverà il favore di Ali Rahmet, anche se quest'ultimo sarà arrabbiatissimo con Mujgan, arrivando addirittura a ripudiarla come "figlioccia" per l'inganno teso ad Akkaya. Bisognerà quindi aspettare i prossimi eventi della telenovela per capire in che modo il padrino si comporterà in questa difficile situazione venutasi a creare…