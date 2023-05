Nei prossimi mesi di programmazione di Terra Amara, Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) si renderà protagonista di un gesto estremo che metterà in serio pericolo la vita del piccolo Kerem Alì. Un evento, dai potenziali risvolti drammatici, che farà per la prima volta capire alla dottoressa che, probabilmente, è meglio per tutti se pone fine al suo matrimonio con Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes). Tuttavia, la donna farà fatica ad adattarsi ad una condizione che gli porrà Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik)…

Terra Amara, news: Yilmaz caccia Mujgan (e Behice) dalla tenuta

Tutto partirà quando Mujgan confesserà a Yilmaz di avere inscenato una seconda gravidanza per impedirgli di fuggire con la sua amata Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek). Una bugia in piena regola che porterà Akkaya a credere che la moglie lo abbia tradito con Fikret Fekeli (Furkan Palali), dato che negherà fin da subito di essere il padre del bambino poiché ormai non intrattiene più rapporti intimi con lei da diversi mesi.

Quando sarà sul punto di sparare a Fikret per ripulire il suo onore, Yilmaz scoprirà però la menzogna di Mujgan, che dirà tutta la verità per impedirgli di fare del male al nipote di Ali Rahmet. A quel punto, Akkaya sarà stanco dei gesti folli della consorte e la spedirà a Istanbul insieme alla zia Behice (Esra Dermancioglu), che considererà erroneamente l’artefice del nuovo inganno ordito.

Terra Amara, trame: Kerem Alì rischia di affogare

In ogni caso, come vi abbiamo già anticipato nei nostri precedenti post, Ali Rahmet impedirà alle due donne di raggiungere la capitale turca e le inviterà a stare in una delle sue case, lontano dalla tenuta, finché le acque non si saranno calmate.

Mujgan cercherà di adattarsi alla situazione ma, dato che Yilmaz non la farà avvicinare per nessun motivo al figlioletto, convincerà Zuleyha a farle vedere Kerem Alì almeno una volta (facendo leva sulle occasioni in cui anche lei ha sofferto quando gli veniva impedito di abbracciare Leyla e Adnan).

Un bel gesto da parte della Altun, ma si rivelerà un vero e proprio boomerang dato che Mujgan scapperà tra le acque di un fiume e, dopo aver perso l’equilibrio, farà cadere in acqua la cesta di Kerem Alì, che rischierà dunque di annegare. Fortunatamente, la Altun riuscirà a salvare il bimbo, ma le conseguenze per Mujgan saranno ancora più devastanti…

Terra Amara, spoiler: Mujgan disposta a divorziare ma…

Fortemente deluso dagli atteggiamenti della figlioccia, che potrà comunque tornare nella tenuta con il consenso di Yilmaz, Ali Rahmet farà presente a Mujgan che è ora di porre fine al matrimonio con Yilmaz, assicurandole che se accetterà tale clausola potrà vedere Kerem Alì ogni volta che vuole. Una condizione che la dottoressa sarà disposta a rispettare, almeno finché Fekeli non le farà presente che, in ogni caso, Kerem Alì continuerà a vivere nella tenuta con Yilmaz finché lei non gli avrà dimostrato di avere finalmente capito come si comporta una madre.

Tali parole faranno entrare nuovamente Mujgan nella disperazione più totale, con Behice che la esorterà a non fare altre stupidaggini che possano compromettere per sempre la loro serenità. Comunque sia, ve la anticipiamo fin da ora, la Hekimoglu ignorerà che, in realtà, Yilmaz ha in mente di fuggire quanto prima con Zuleyha, esattamente come il buon Ali Rahmet che pure non saprà tale particolare…