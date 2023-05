Un grande inganno prenderà forma nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. E tutto ciò avrà a che fare con l’assassinio di Hunkar Yaman (Vahide Percin) compiuto dalla dark lady senza scrupoli Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu).

Terra Amara, news: Mujgan sospetta che Behice abbia ucciso Hunkar

Già sapete probabilmente che Behice pugnalerà Hunkar due volte all’altezza del cuore quando la Yaman minaccerà di denunciarla alle autorità per l’omicidio dei suoi due mariti, fatti passare per infarti grazie alla complicità del fratello medico Behzat. Appena il corpo della madre di Demir (Murat Unalmis) verrà ritrovato, Mujgan (Melike Ipek Yalova) verrà così avvolta da un’atroce sospetto.

In pratica, la dottoressa ricorderà che, soltanto qualche ora prima dell’assassinio, la “zietta” Behice le aveva promesso che avrebbe fatto di tutto per evitare che Hunkar sposasse Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), ragione per cui Mujgan temerà che la parente si sia sporcata le mani di sangue per mantenere fede alle sue parole.

Non a caso, Mujgan affronterà Behice e le lascerà intendere che sta sospettando sul suo conto. E così la zia, piuttosto che ammettere la sua colpa, si fingerà offesa, farà le valigie e si recherà alla stazione con il fine di lasciare Cukurova. Ma le cose si spingeranno oltre…

Terra Amara, trame: Behice incastra Sevda per l’omicidio di Hunkar

Dato che subito dopo l’omicidio avrà privato Hunkar dei suoi gioielli con il fine di inscenare un furto, Behice penserà bene di utilizzare tale prova del reato per incastrare la povera Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), con cui l’ormai defunta Yaman ce l’aveva a morte per aver intrecciato, anni prima, una relazione con il marito Adnan Yaman Senior.

In pratica, Behice si introdurrà furtivamente a casa di Sevda e nasconderà in un cassetto i gioielli che Hunkar aveva addosso quando è stata assassinata. Appena la polizia ritroverà gli stessi, per Sevda scatterà quindi l’arresto, dato che verrà raggiunta dai poliziotti nel bel mezzo del funerale di Hunkar e verrà portata con la forza in commissariato. Una vera e propria macchinazione che farà scattare dei profondi sensi di colpa in Mujgan…

Terra Amara, spoiler: Mujgan supplica Behice di restare a Cukurova

Quando Sevda verrà arrestata, Mujgan si convincerà del fatto che la zia non ha ucciso Hunkar, ragione per la quale si precipiterà alla stazione dei treni e, dopo averle chiesto perdono, la supplicherà di restare a Cukurova asserendo che non può fare a meno di lei anche per via del suo rapporto, piuttosto altalenante, con il marito Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes).

Inizialmente, per mantenere in piedi il suo cattivissimo teatrino, Behice continuerà a mostrarsi offesa, ma poi si lascerà “convincere” da Mujgan a fare ritorno nella villa di Fekeli, anche se preciserà che ci metterà del tempo a perdonarla per averle dato dell’assassina senza alcuna prova.

Behice resterà quindi a Cukurova, ma tramite un flashback verrà mostrato ai telespettatori che qualcuno l'ha vista mentre si introduceva in casa di Sevda. I suoi giorni di libertà saranno dunque contati oppure riuscirà a farla franca per molto?