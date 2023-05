La menzogna legata alla sua inesistente gravidanza costerà cara a Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Disgustato dal suo atteggiamento, Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) deciderà infatti di non farle più vedere il piccolo Kerem Alì, ma la dottoressa farà leva sulla bontà di Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) per riabbracciare il piccolino.

Terra Amara, news: la falsa gravidanza di Mujgan

Come abbiamo potuto spiegarvi in precedenza, la storyline partirà quando Mujgan scoprirà che Yilmaz è disposto ad abbandonare Kerem Alì pur di fuggire lontano da Cukurova con Zuleyha. In preda alla collera, la Hekimoglu fingerà quindi di essere incinta, ma dato che non avrà con lei dei rapporti intimi ormai da mesi, Akkaya darà credito ad un pettegolezzo cittadino e prenderà seriamente in considerazione l’ipotesi che il bambino che la moglie ha in grembo sia di Fikret Fekeli (Furkan Palali), il nipote del “padrino” Ali Rahmet (Kerem Alisik).

A quel punto, quando Yilmaz sembrerà sul punto di voler uccidere Fikret per ripulire il suo “onore” di uomo tradito, Mujgan sarà costretta a far crollare il suo castello di bugie e confesserà al marito che la sua gravidanza è soltanto una messinscena. Parole che faranno andare Yilmaz su tutte le furie, dato che caccerà sia Mujgan e sia la “zia” Behice (Esra Dermancioglu) dalla tenuta di Ali Rahmet.

Terra Amara, trame: Yilmaz e Zuleyha decidono la nuova data della loro fuga

Da questo istante in avanti, bisognerà quindi fare attenzione al susseguirsi degli eventi: in primis, alla fine Mujgan e Behice si tratterranno a Cukurova, e non andranno a Istanbul come ordinato da Yilmaz, per volere di Ali Rahmet, che le farà stare in un’altra sua casa finché le acque, a suo dire, non si saranno calmate.

Al tempo stesso, Zuleyha si farà coraggio e farà sapere al marito Demir Yaman (Murat Unalmis) che sta continuando a vedere Yilmaz perché è lui l’uomo che ama. Stupita dalla reazione di Demir, che non reagirà in malo modo di fronte alla sua dichiarazione ma la lascerà libera di uscire dalla villa quando e come vuole, la Altun si confronterà dunque con Yilmaz e si accorderà con lui per fuggire da Cukurova dopo dieci giorni, ossia quando saranno state celebrate le ricorrenze per i quaranta giorni della morte di Hunkar (Vahide Percin), a cui Zuleyha sentirà di dover portare rispetto.

Terra Amara, spoiler: Mujgan supplica Zuleyha

In tutto ciò, Zuleyha si troverà a dover gestire una richiesta di Mujgan che, in lacrime, la supplicherà affinché le faccia vedere il piccolo Kerem Alì, nonostante la forte opposizione di Yilmaz. Dato che comprenderà benissimo la sofferenza della rivale, perché in tante occasioni Demir le avrà impedito con la forza di vedere Adnan e Leyla, Zuleyha deciderà a sorpresa di aiutare la Hekimoglu e le darà appuntamento in un luogo appartato vicino a un fiume.

Zuleyha si recherà quindi a casa di Yilmaz e farà sapere alla domestica Nazire (Teksin Pircanli) che l’uomo le ha dato il permesso di prendere Kerem Alì per portarlo al parco, dove incontrerà il fratellino Adnan. Nazire non opporrà dunque resistenza e darà Kerem Alì a Zuleyha, che così lo porterà nel luogo prefissato con Mujgan, dove la donna potrà riabbracciarlo.

Vi anticipiamo però che la "tenera situazione" si trasformerà molto presto in un momento di forte pericolo…