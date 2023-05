Può un anello di fidanzamento causare un licenziamento in tronco? Per avere la risposta a questa domanda i telespettatori italiani di Terra Amara dovranno fare attenzione a ciò che farà il tuttofare Raşit Kaya (Şahin Vural), dato che perderà all’improvviso il suo lavoro nella tenuta Yaman pur di fare una sorpresa alla “fidanzata” Fadik (Polen Emre).

Terra Amara, news: Raşit compra un anello per Fadik

La vicenda si delineerà quando, con i primi soldi derivanti dal suo nuovo lavoro dai Yaman, Raşit deciderà di sorprendere fino in fondo la domestica Fadik, con il quale avrà iniziato da qualche tempo una relazione, e comprerà un anello con il quale vorrà chiederle di diventare ufficialmente sua moglie.

Approfittando di un momento di distrazione della ragazza, l’uomo nasconderà dunque all’interno di un vaso nella serra che apparteneva alla defunta Hunkar (Vahide Percin) il sopracitato anello e lo legherà ad un nastrino rosso, ciò affinché Fadik possa accorgersi del regalo una volta che la porterà lì con una scusa. L’iniziativa strampalata di Raşit non andrà però in porto a causa della “nonnina” Azize (Serpil Tamur)…

Terra Amara, trame: Azize trova l’anello e…

Eh sì: in preda ai suoi soliti stati confusionali dovuti alla demenza senile, Azize entrerà infatti nella serra e, dopo qualche secondo, vedrà subito il nastrino rosso messo da Raşit per fare in modo che Fadik trovasse l’anello.

Una volta che si troverà di fronte all’oggetto, Azize riterrà erroneamente che lo stesso sia un presente del marito, anche lui ovviamente defunto, e lo metterà sul suo dito. A quel punto, attraverso una serie di lusinghe (baciamano compreso), Raşit cercherà di riappropriarsi del suo anello, ma Azize si sentirà aggredita e lo accuserà di furto!

Terra Amara, spoiler: Sevda “licenzia” Raşit

La discussione che si verrà quindi a creare tra Azize e Raşit interesserà dunque Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), l’amante del defunto padre di Demir (Murat Unalmis) accolta nella villa in seguito alla morte di Hunkar. Sentita l’accusa della “nonnina”, Sevda non esiterà quindi a dire a Raşit di preparare le sue valigie perché può considerarsi licenziato e non ascolterà i suoi tentativi di spiegarsi.

In ogni caso, Sevda avrà davvero l'autorità di licenziare Raşit oppure la situazione si risolverà? E, soprattutto, come prenderà Fadik l'eventuale licenziamento del suo "amato" quando ne verrà a conoscenza?