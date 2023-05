Poco prima del nuovo ed infausto tentativo di fuga con il suo amato Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) si troverà a dover porre fine ad un licenziamento ingiusto. Tutto ciò avverrà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara e il protagonista assoluto della vicenda sarà Rasit Kaya (Şahin Vural), il fidanzato di Fadik (Emre Polen)…

Terra Amara, news: ecco perché Rasit verrà licenziato

Già sapete che la vicenda partirà nel momento in cui Rasit deciderà di comprare un anello di fidanzamento per Fadik e lo nasconderà, con un nastrino rosso, all’interno di un vaso della serra che apparteneva alla defunta Hunkar (Vahide Percin). Tuttavia, a ritrovare l’oggetto sarà la “nonnina” Azize (Serpil Tamur) che, per via della sua demenza senile, lo scambierà per un regalo del marito Adnan.

Appena si renderà conto di tutto quanto, Rasit cercherà dunque di porre rimedio e, fingendo di volerle fare un baciamano, cercherà di strappare l’anello ad Azize senza dare troppo nell’occhio. La vecchietta inizierà però a sbraitare, attirando la cantante Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), che – pur non avendo nessun potere – lo licenzierà in tronco accusandolo di furto.

Terra Amara, trame: Rasit non riesce ad entrare nella tenuta ma…

Occhio dunque a quello che succederà in seguito: dal momento che Rasit non potrà più entrare nella tenuta, Fadik comincerà a preoccuparsi dell’assenza del ragazzo e temerà che l’abbia abbandonata senza darle nemmeno una spiegazione. Comunque sia, dato che i sentimenti che prova per lei saranno davvero sinceri, Rasit riuscirà presto a mettersi in contatto con Fadik, spiegandole per filo e per segno l’equivoco legato al suo anello che gli ha causato il licenziamento.

A quel punto, Fadik chiederà aiuto a Saniye (Selin Yeninci), la quale non saprà bene come esporsi sulla vicenda anche per via dell’inimicizia che avrà instaurato con Sevda. A risolvere tutto quanto ci penserà però Zuleyha…

Terra Amara, trame: Rasit non riesce ad entrare nella tenuta ma…

Visto che si troverà ad assistere alla discussione che si verrà a creare tra Sevda da un lato e Fadik e Saniye da un lato per riammettere Rasit al lavoro, Zuleyha osserverà con attenzione l’anello che Azize porta al dito e, nel giro di qualche secondo, capirà che lo stesso non è della “nonnina”. Per via delle parole della Altun, sarà quindi chiaro che Rasit ha sempre raccontato la verità e non si è macchiato di furto, ragione per la quale Sevda dovrà scusarsi con lui e potrà essere riammesso nella tenuta Yaman.

Una risoluzione felice della faccenda che però di fatto avrà rovinato la proposta di fidanzamento che Rasit voleva fare a Fadik… anche se per quella ci sarà modo di rimediare! Seguici su Instagram.