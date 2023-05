Lo strano comportamento del marito Gaffur Taskin (Bulent Polat) creerà più di un pensiero nella scaltra Saniye (Selin Yeninci). Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, la donna temerà che l’uomo le stia nascondendo qualcosa di estremamente importante e cercherà a suo modo di fare luce sulla questione…

Terra Amara, news: Behice minaccia Gaffur

Se avete letto i nostri post precedenti, sapete che la storyline si movimenterà nel momento in cui, tra le cose della defunta Hunkar (Vahide Behice), Gaffur troverà la documentazione con cui la matriarca intendeva dimostrare che Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) si era macchiata degli omicidi dei suoi due mariti. A quel punto, Taskin non farà fatica a riunire tutti i tasselli del puzzle e capirà che la zia di Mujgan (Melike Ipek Yalova) ha ucciso Hunkar per impedirle di accusarla.

Tuttavia, Gaffur dovrà subito mettere da parte il suo “spirito investigativo” perché Behice anticiperà le sue intenzioni e inizierà a minacciarlo, sottolineando che qualora parlasse non esiterebbe certamente ad inchiodarlo per l’omicidio di Hatip Tellidere (Mehmet Polat) di cui si è macchiato. Data la “spada di Damocle” che penderà sulla sua testa, Gaffur preferirà tacere, ma la paura farà sì che si comporti in maniera decisamente bizzarra…

Terra Amara, trame: Gaffur vuole fuggire da Cukurova oppure no?

Eh sì: possiamo anticiparvi che, qualche giorno dopo rispetto alle minacce ricevute da Behice, Gaffur compilerà i moduli per ottenere un passaporto, dando l’impressione di voler fuggire da Cukurova prima di essere accusato dell’assassinio di Hatip. Tuttavia, nel giro di qualche ora, Taskin si intratterrà a parlare con un soldato e gli dirà che sta pensando di incorporarsi nella gendarmeria per aiutare la Turchia nelle missioni estere.

Un desiderio che, in qualche modo, potrebbe ricollegarsi alla richiesta del passaporto, con il quale Gaffur darebbe di fatto il via ad una “fuga” lecita e tutelata dal suo paese. In ogni caso, l’ex capomastro dei Yaman nasconderà ogni sua mossa alla moglie Saniye, la quale inizierà quindi ad essere sospettosa…

Terra Amara, spoiler: Saniye ha dei sospetti su Gaffur

Nel bel mezzo di un litigio, Saniye chiederà a chiare lettere a Gaffur se le stia nascondendo qualcosa, prendendo addirittura in considerazione l’ipotesi che abbia trovato un’altra amante dopo la tresca avuta con Seher (Ebru Ünlü). Ovviamente, dato che non corrisponderà alla verità, Gaffur negherà immediatamente tale scenario, ma non darà spiegazioni in merito a Saniye, la quale si indispettirà ancora di più e gli dirà di non tirare troppo la corda se non vuole perdere lei e la piccola Üzüm (Neva Pekuz).

Insomma, Gaffur si troverà in una brutta posizione a causa delle minacce di Behice e non farà fatica ad intuire che ad informare la cattivona di quanto fatto a Hatip è stata Sermin (Sibel Tascioglu). Ma come si comporterà l'uomo di fronte a questa consapevolezza?