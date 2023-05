Anche se la terribile Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) tenterà di incastrarla, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara la cantante Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) riuscirà fortunatamente a dimostrare la propria innocenza. Scopriamo insieme come farà a dimostrare la sua estraneità ai fatti riguardo all’omicidio che lei stessa avrà compiuto.

Terra Amara, news: ecco come Behice ucciderà Hunkar

La storyline comincerà a svilupparsi quando Hunkar accetterà di sposare il suo amato Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik). Il mattino successivo al romantico momento, la Yaman avrà dunque modo di incontrare l’investigatore privato assunto per far luce sul passato di Behice prima del suo arrivo a Cukurova, scoprendo così che la nemica ha ucciso i suoi due precedenti mariti inscenando poi dei presunti infarti.

Tuttavia, Hunkar commetterà un grosso errore: invece di andare dalla polizia con i documenti che avrà acquisito, sceglierà di incontrare Behice e le intimerà di lasciare Cukurova, minacciando in caso contrario di denunciarla alle autorità. Parole che spingeranno Behice ad assassinarla con due pugnalate all’altezza del cuore. Dopo ciò, per allontanare i sospetti da sé, la Hekimoglu ruberà a Hunkar i gioielli che aveva indosso al fine di inscenare l’aggressione di un malintenzionato.

Col trascorrere delle ore, Behice concentrerà però il suo piano su Sevda, sfruttando l’inimicizia che quest’ultima aveva con Hunkar per essere stata l’amante del defunto marito Adnan.

Terra Amara, trame: Sevda in custodia cautelare per l’omicidio di Hunkar

Entrando nello specifico, Behice si intrufolerà a casa di Sevda e nasconderà in un cassetto i gioielli che ha rubato a Hunkar; appena i poliziotti faranno irruzione nella casa, la cantante verrà quindi immediatamente accusata di omicidio, con Demir che non saprà se credere o meno alla sua colpevolezza.

Da un lato Sevda si dichiarerà innocente fin dal primo istante, convincendo tra l’altro Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), dall’altro Demir continuerà a nutrire un piccolo dubbio nei confronti della donna che avrà sempre considerato come la sua seconda madre e si farà prendere dai sensi di colpa perché sarà stato lui stesso a convincere Sevda a trasferirsi a Cukurova, costringendo quindi Hunkar a vivere vicino alla sua ipotetica assassina.

Terra Amara, spoiler: Sevda dimostra la sua innocenza

In ogni caso, come vi abbiamo anticipato nell’apertura di questo post, Sevda riuscirà a dimostrare la sua innocenza in tempi record: il giorno successivo al suo arresto, tramite un abile avvocato, la donna produrrà alcune prove grazie alle quali sarà abbastanza chiaro che non può essere stata lei ad uccidere Hunkar.

In primis, Sevda asserirà di essere stata al telefono per circa mezz’ora negli istanti dell’omicidio e, come se non bastasse, un fattorino testimonierà di fronte al giudice precisando di aver fatto a Sevda due consegne distinte in quell’arco temporale identificato come quello della morte della signora Yaman (avvenuta, tra l’altro, a 12 km di distanza dalla casa dell’accusata).

Insomma, dati questi presupposti, al giudice non resterà dunque altro da fare se non quello di assolvere a pieno titolo la Çağlayan, che potrà quindi uscire di prigione da donna libera.

Come reagirà Demir di fronte a tutto ciò? Chiederà scusa a Sevda per avere dubitato di lei o continuerà a pensare che è colpevole? E, soprattutto, quale sarà la reazione di Behice appena apprenderà che il "capro espiatorio" scelto per coprire il suo delitto non è più tale?