Terra Amara: Sevda, da quale parte si schiererà?

Come si comporterà Demir Yaman (Murat Unalmis) con la moglie Zuleyha Altun (Hilal Altibilek) quando riuscirà a sventare il suo ennesimo tentativo di fuga con Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes)? Questo risvolto diventerà di vitale importanza nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, anche perché Zuleyha riceverà un aiuto inaspettato che metterà con le spalle al muro Demir…

Terra Amara, news: Zuleyha e Yilmaz vogliono fuggire insieme!

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi, la storyline si movimenterà nel momento in cui Zuleyha comunicherà a Yilmaz che il piccolo Adnan è suo figlio: un’azione che compirà anche per vendicarsi di Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova), colpevole di aver tentato di ucciderla. A quel punto, i due ex decideranno che è finalmente giunta l’ora di rifarsi una vita insieme e progetteranno di fuggire in Germania, nazione dove penseranno di portare ovviamente anche lo stesso Adnan, ma anche Leyla e Kerem Alì.

Tale piano verrà svelato soltanto a due persone: alla fidata Gulten (Selin Genc) e a Hunkar (Vahide Percin), che vedrà Yilmaz e Zuleyha insieme e che a sorpresa darà loro un appoggio inaspettato, ciò per via dei contrasti avuti col figlio Demir a causa di Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), l’ex amante del defunto marito Adnan. Tuttavia, nel giorno prescelto per la fuga, avverrà l’impensabile…

Terra Amara, news: Demir impedisce la fuga di Zuleyha e Yilmaz grazie a Sermin!

Da un lato Yilmaz riuscirà a portare via Kerem Alì dalla tenuta di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) comunicando a Behice (Esra Dermancıoğlu) che intende fare una passeggiato col figlioletto; dall’altro Zuleyha verrà invece bloccata a metà strada da Demir, messo al corrente di quanto stava per accadere dalla pettegola cugina Sermin (Sibel Tascioglu).

In preda alla collera, Yaman porterà Zuleyha, ma anche Adnan e Leyla, a casa della “seconda madre” Sevda e inveirà a dismisura contro la moglie, apostrofandola con dei termini poco lusinghieri e dandole dell’adultera. Tali parole, però, non piaceranno affatto a Sevda, visto che anche lei in passato avrà provato dei sentimenti per Adnan, nonostante il suo matrimonio con Hunkar, proprio come Zuleyha fa con Yilmaz.

Terra Amara, spoiler: Sevda prende le difese di Zuleyha!

Non a caso, Sevda si immedesimerà nel dolore di Zuleyha e prenderà prontamente le sue difese, invitando Demir a calmarsi perché sta avendo nei riguardi della moglie e di Yilmaz lo stesso giudizio che, più di vent’anni prima, Hunkar nutriva per la sua relazione con Adnan. Un punto di vista, quello di Sevda, che scuoterà profondamente Demir, soprattutto quando la donna lo inviterà a concedere il divorzio a Zuleyha, perché se davvero la ama deve lasciarla libera.

Sevda esorterà infatti Demir a riflettere sui suoi ultimi comportamenti, precisando che si comporta più da ossessionato che da innamorato. Un consiglio che, a sorpresa, Demir sembrerà cogliere, visto che comunicherà a Sevda che probabilmente concederà finalmente a Zuleyha la libertà che ha sempre desiderato per stare al fianco di Yilmaz.

In ogni caso, non è affatto detto che le cose vadano in questo modo. Nella telenovela turca, si sa, i colpi di scena sono all’ordine del giorno… Seguici su Instagram.