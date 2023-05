Terra Amara: Zuleyha e Yilmaz pronti per la fuga ma…

Riusciranno prima o poi Zuleyha Altun (Hilal Altibilek) e il suo amato Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) a fuggire da Cukurova e a rifarsi una vita in Germania? Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, l’impresa sembrerà piuttosto ardua per i due piccioncini a causa dell’intromissione del dispotico Demir (Murat Unalmis) e di qualcun altro…

Terra Amara, news: Hunkar dà il suo appoggio a Yilmaz e Zuleyha

La storia si delineerà quando Zuleyha confesserà a Yilmaz sia che Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) ha tentato di ucciderla e sia che il piccolo Adnan è suo figlio. Messo da parte lo shock, soprattutto per la seconda scoperta, Akkaya rinnoverà quindi alla Altun il suo amore e progetterà una fuga con lei, che includerà ovviamente non solo Adnan ma pure Leyla, la figlia che Zuleyha ha avuto da Demir, e Kerem Alì, il figlio che lui ha avuto da Mujgan.

Ad un certo punto, oltre a Gulten (Selin Genc), anche Hunkar Yaman (Vahide Percin) si renderà conto del fatto che Zuleyha e Yilmaz hanno ripreso a vedersi e stavolta darà pieno supporto ai due “amanti”. Ciò accadrà anche perché, in questa fase della trama, la Yaman sarà entrata in pieno contrasto con Demir, che avrà addirittura sbattuto fuori casa per via del suo rapporto di fiducia con Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), l’ex amante del defunto padre Adnan.

Terra Amara, spoiler: Zuleyha e Yilmaz pronti alla fuga…

Occhio quindi a cosa succederà in seguito in questa storyline a dir poco complessa: il giorno prescelto per la fuga e l’inizio della nuova vita in Germania, Yilmaz porterà via con sé Kerem Alì, comunicando alla sospettosa Behice (Esra Dermancıoğlu) che intende fare una passeggiata con lui, e si recherà nel posto scelto in precedenza con Zuleyha.

Anche quest’ultima, dopo essersi congedata con sofferenza da Gulten, Hunkar e dalla nonnina Azize (Serpil Tamur), si metterà in macchina per raggiungere Yilmaz, ma andrà incontro ad uno spiacevole imprevisto. Possiamo infatti anticiparvi che a metà strada, la povera Altun si ritroverà di fronte a Demir, “stranamente” al corrente della sua fuga!

Terra Amara, trame: ecco chi ha informato Demir della fuga di Zuleyha e Yilmaz!

Neanche a dirlo, con i suoi soliti modi di fare violenti e arroganti, Demir costringerà Zuleyha a scendere dalla macchina e la porterà, con Adnan e Leyla a seguito, a casa di Sevda, urlandole contro ed esigendo una spiegazione circa il suo nuovo tentativo di fuga.

Ma chi sarà stato ad informare Demir del piano di Zuleyha e Yilmaz? Questi ultimi, come facilmente prevedibile, crederanno che a tradirli sia stata Hunkar, ma la colpevole sarà invece Şermin (Sibel Tascioglu); ciò perché quest’ultima avrà visto la Altun in macchina da sola con i bimbi e, intuendo tutto quanto, sarà corsa ad informare Demir nella speranza di racimolare qualche soldo in più.

Tuttavia, almeno per ora, Yilmaz e Zuleyha ignoreranno la colpevolezza di Şermin e se la prenderanno con Hunkar, in maniera abbastanza violenta. Che cosa succederà?