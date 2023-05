Terra Amara anticipazioni: Sevda e Saniye, si accende l’astio!

La cantante “in pensione” Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), l’ex amante di Adnan Yaman Senior, sarà davvero buona come appare e, soprattutto, come Demir (Murat Unalmis) crede? Nel corso delle puntate italiane di Terra Amara in onda tra qualche mese, i telespettatori avranno modo di chiarirsi le idee sul conto dell’ultima arrivata, in primis per via del rapporto conflittuale che instaurerà con Saniye Taşkın (Selin Yeninci)…

Terra Amara, news: Zuleyha accoglie Sevda in casa

La storyline legata alla figura di Sevda entrerà maggiormente nel vivo nel momento in cui Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) cercherà di incastrarla per l’omicidio di Hunkar (Vahide Percin), che lei stessa ha compiuto. Anche se verrà scagionata dopo qualche ora poiché riuscirà a dimostrare la sua innocenza, Sevda diventerà il facile bersaglio di un gruppo di cittadini devoti alla defunta Yaman, che tenteranno di aggredire e bruciare la casa che Demir avrà acquistato per lei.

A quel punto, a salvare Sevda dalle grinfie degli “aspiranti aguzzini” penserà Zuleyha, grata a lei per come avrà preso le sue difese contro Demir per il benessere dei piccoli Adnan e Leyla. Proprio per questo, dopo aver ottenuto il permesso dal marito, la Altun offrirà ospitalità a Sevda nella tenuta Yaman, innescando l’astio di Saniye…

Terra Amara, trame: Sevda è davvero così buona come appare?

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Saniye non vedrà di buon occhio la presenza della cantante nella tenuta poiché riterrà che Zuleyha e Demir non stiano rispettando la memoria di Hunkar, la quale ha pianto per tanti anni quando il marito Adnan ha pensato di lasciarla proprio per rifarsi una vita proprio al fianco di Sevda.

In ogni caso né Zuleyha e né tanto meno Demir daranno ascolto alle rimostranze della sottoposta, in primis perché la Çağlayan cercherà di rispettare il più possibile la figura della defunta Yaman, manifestando più volte il desiderio di tornare a casa sua pur di non creare fastidi. Insomma, Sevda si mostrerà sempre docile e remissiva e sarà un vero e proprio “agnellino” ogni volta che si troverà a parlare con la Altun e il Yaman. Un atteggiamento che col trascorrere degli episodi sembrerà “finto”…

Terra Amara, spoiler: si accende l’astio tra Sevda e Saniye

Il vero punto di svolta nella storia si avrà, infatti, quando Saniye troverà Sevda nella serra di Hunkar mentre si starà prendendo cura dei fiori che appartenevano alla sua signora. Indisposta, la governante inviterà immediatamente la Çağlayan ad andarsene, sottolineando che non le permetterà mai di prendere il posto nella tenuta che apparteneva a Hunkar.

Per la prima volta dal suo ingresso nella telenovela, Sevda darà quindi sfogo al suo lato dark e preciserà a Saniye che deve stare al suo posto perché, a differenza sua, è sotto la protezione di Demir – che pende dalle sua labbra da più di vent’anni – e nulla può fare per cambiare la situazione venutasi a creare.

All'improvviso, Sevda insomma tirerà fuori le unghie, convincendo Saniye del fatto che ha in mente un losco piano per diventare sempre più importante nella vita dei Yaman. Tuttavia, almeno per ora, nessuno sembrerà credere a Saniye circa il "doppio volto" di Sevda…