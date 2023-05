Terra Amara: Yilmaz dirà a Mujgan che non può essere il padre del bambino che aspetta!

La seconda inattesa gravidanza di Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) movimenterà le vite di diversi abitanti di Cukurova nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Il più colpito negativamente dalla notizia sarà Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), certo di non poter essere il padre del bambino che la moglie aspetta…

Terra Amara, news: Mujgan fa sapere a Zuleyha di essere incinta

Se avete avuto modo di leggere i nostri post precedenti, sapete che la storyline partirà nel momento in cui Mujgan si troverà ad origliare un dialogo tra Yilmaz e Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), attraverso il quale scoprirà che l’uomo è disposto ad abbandonare perfino il figlio Kerem Alì pur di stare al fianco dell’ex fidanzata e del piccolo Adnan. In preda all’angoscia, la dottoressa non saprà come impedire al consorte come lasciare Cukurova e si struggerà dal dolore all’idea di stare per perderlo.

Tuttavia, il giorno successivo a questa scoperta, accadrà qualcosa di impensabile: Mujgan farà in modo di entrare nella stessa farmacia dove si trova Zuleyha e, grazie ad un dialogo con il farmacista, le farà sapere che lei e Yilmaz diventeranno nuovamente genitori. Una “novità” che spezzerà il cuore della Altun, soprattutto quando avrà modo di vedere il risultato cartaceo del test di gravidanza.

Terra Amara, spoiler: Yilmaz nega di essere il padre del bambino di Mujgan

Occhio perciò a quello che succederà in seguito: in preda alla collera e alla delusione, Zuleyha affronterà Yilmaz e gli chiederà come abbia potuto rimproverarla in malo modo, soltanto ventiquattr’ore prima, insinuando che potesse aver avuto ancora rapporti intimi con Demir (Murat Unalmis) se anche lui continuava ad andare a letto con Mujgan. Al sentire quelle parole, Akkaya chiederà subito spiegazioni alla Altun e resterà attonita quando gli dirà che Mujgan aspetta un altro figlio da lui!

Alterato, Yilmaz si dirigerà dunque nella tenuta del padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) e sbotterà contro Mujgan, soprattutto quando la donna, di fronte alle sue domande, ammetterà di essere incinta. Con forza, Yilmaz ricorderà a Mujgan che è ormai da mesi che non la sfiora, ragione per la quale non può essere il padre che ha in grembo, ma la dottoressa ribadirà imperterrita che, in realtà, sono stati insieme quando lui è tornato ubriaco da un evento, qualche settimana prima.

Terra Amara, trame: Mujgan è davvero incinta?

Da un lato Behice (Esra Dermancioglu) prenderà subito le difese di Mujgan e intimerà a Yilmaz di mettere in dubbio l’onore della nipote; dall’altro anche Ali Rahmet cercherà di far ragionare il figlioccio, sottolineando che magari ha davvero fatto l’amore con la consorte in preda ai deliri dell’alcool e senza rendersene conto. Una teoria, quella del buon padrino, che Yilmaz non vorrà minimamente prendere in considerazione, poiché convinto che nemmeno da ubriaco avrebbe potuto stare con Mujgan, dati i forti sentimenti che sente per Zuleyha.

Insomma, la gravidanza di Mujgan sarà un vero e proprio mistero, tant’è che i telespettatori dovranno iniziare a chiedersi se la donna sia davvero incinta oppure se è qualcun altro il padre… Seguici su Instagram.