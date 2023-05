A Cukurova, si sa, i pettegolezzi corrono piuttosto in fretta e, molto spesso, rischiano anche di causare delle sparatorie. Una regola che presto Fikret Fekeli (Furkan Palali), il nipote di Ali Rahmet (Kerem Alisik), imparerà a sue spese, dato che Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) sembrerà sul punto di volerlo uccidere per un motivo ben preciso. Scopriamo dunque insieme che cosa accadrà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara…

Terra Amara, news: Fikret attratto da Mujgan

In uno dei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, vi abbiamo accennato che, ad un certo punto della narrazione, Fikret darà l’impressione di essere piuttosto attratto da Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova), anche se cercherà ad ogni costo di non dar seguito alla cosa. Tuttavia, il giovane Fekeli non potrà fare a meno di consolare la dottoressa, con un caldo abbraccio, nel momento in cui la zia Behice (Esra Dermancioglu) verrà operata d’urgenza in ospedale.

Una circostanza che si verificherà quando, dopo essere stata accusata da Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) dell’omicidio di Hunkar (Vahide Percin), Behice verrà cacciata di casa dal sospettoso Ali Rahmet e darà il via ad un folle piano per restare a Cukurova. In pratica, pagherà un complice affinché le spari all’altezza di una spalla, ma l’intervento di un cane in sua difesa farà sì che riceva una pallottola quasi all’altezza del cuore.

Terra Amara, trame: il pettegolezzo su Fikret e Mujgan si espande per Cukurova

In tal senso, possiamo infatti anticiparvi che Fikret offrirà a Mujgan una spalla su cui piangere, ma un abbraccio totalmente innocente tra i due verrà scambiato per qualcos’altro da un’infermiera, che farà cominciare un vero e proprio pettegolezzo sul loro conto.

Nel giro di pochi giorni, tutti gli abitanti di Cukurova riterranno che Fikret e Mujgan abbiano cominciato una relazione extraconiugale alle spalle di Yilmaz. Un mormorio che diventerà un potenziale pericolo quando la notizia giungerà alle orecchie di Çetin Ciğerci (Aras Şenol). Quest’ultimo inizierà infatti a picchiare gli uomini che gli avranno riportato il “rumor” ma la rissa verrà intercettata da Yilmaz, il quale andrà su tutte le furie appena apprenderà della possibile liaison tra Fikret e Mujgan…

Terra Amara, spoiler: Yilmaz sul punto di sparare a Fikret

Eh sì: dato che soltanto qualche ore prima Mujgan gli aveva annunciato di essere incinta, pur non avendo un rapporto intimo con lui da diversi mesi, Yilmaz riunirà tutti i tasselli del puzzle e sospetterà che sia proprio Fikret il padre del bambino che la moglie ha in grembo. Uno shock inaspettato che lo porterà a raggiungere Fikret, a cui punterà contro una pistola per convincerlo a seguirlo in un luogo più appartato della fabbrica.

Nonostante i sentimenti mai sopiti per Zuleyha, Yilmaz riterrà infatti che Fikret abbia macchiato il suo onore di uomo e lo inviterà a confessargli di essere andato a letto con Mujgan, dando l’impressione di volerlo uccidere per saldare il “conto in sospeso”.

Tuttavia, nonostante la minaccia, Fikret negherà di avere intrecciato una relazione con Mujgan, anche se Yilmaz non crederà minimamente alle sue parole. Vi possiamo però anticipare fin da ora che lo scontro si chiuderà con un grosso colpo di scena…