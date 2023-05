L’ennesimo tentativo di fuga di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) e Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) sarà destinato a fallire miseramente nelle prossime puntate italiane di Terra amara. Ma stavolta, a metterci lo zampino non sarà Demir Yaman (Murat Unalmis) ma qualcuno di totalmente inaspettato…

Terra Amara, news: il nuovo piano di fuga di Zuleyha e Yilmaz

La storia prenderà piede quando, stanchi di dover nascondere i loro sentimenti, Yilmaz e Zuleyha decideranno di fuggire nel quarantesimo giorno dalla morte di Hunkar (Vahide Percin). Dato che avranno bisogno di “distrarre” tutti i loro conoscenti al termine della ricorrenza per la tragica scomparsa, la Altun penserà bene di “narcotizzare” i residenti della tenuta Yaman.

Per farlo, Zuleyha si offrirà quindi di preparare un infuso, che darà sia al marito Demir e a Sevda Çağlayan (Nazal Kesal), ma anche a Saniye (Selin Yeninci), Gaffur (Bulent Polat), Gulten (Selin Genc) e Fadik (Polen Emre). Il risultato? Tutti inizieranno ad avvertire uno strano sonno in pochi minuti, tant’è che decideranno di andare a letto per riposarsi. Una mossa davvero astuta che consentirà a Zuleyha di preparare le valigie, vestire i piccoli Adnan e Leyla e raggiungere Yilmaz, che la starà aspettando con Kerem Alì.

Terra Amara, trame: Zuleyha e Yilmaz vengono fermati dalla polizia!

In quei pochi attimi, dato che si metteranno subito in macchina, Zuleyha e Yilmaz crederanno dunque di averla fatta franca e, durante il tragitto, fantasticheranno sul futuro felice che finalmente li aspetta al fianco dei loro tre figli. Una felicità che farà da netto contrasto alla disperazione di Demir, che si corroderà dal dolore appena capirà, dopo essersi svegliato, che la moglie è fuggita con Akkaya.

Tuttavia, possiamo dirvelo già da ora, la fuga della coppia principale della telenovela durerà ben poco: Zuleyha e Yilmaz verranno infatti fermati da un’auto della polizia che, nonostante i passaporti falsi che si saranno procurati, li obbligherà ad andare ad Adana per fare degli ulteriori accertamenti. E proprio lì Yilmaz scoprirà che cosa è successo…

Terra Amara, spoiler: ecco chi ha impedito la fuga di Yilmaz e Zuleyha

Nel momento in cui varcherà la soglia dell’ufficio del commissario, Yilmaz si troverà di fronte al padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), che avrà dato subito l’allarme dopo essere stato avvertito da Mujgan (Melike Ipek Yalova) della sparizione del marito con il bambino. Un vero e proprio colpo di scena che manderà a monte i piani della Altun e dello stesso Akkaya e che è destinato a creare scompiglio anche nelle puntate successive.

Da un lato Zuleyha dovrà quindi fare nuovamente ritorno a casa con Demir, dall'altro Yilmaz farà davvero fatica a farsi perdonare dal padrino e per lui le conseguenze saranno totalmente devastanti. Proprio di questo vi parleremo molto presto…