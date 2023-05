Terra amara: la scoperta di Demir su Yilmaz | Trama 6 maggio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di sabato 6 maggio 2023

Hunkar, temendo che Zuleyha possa rivelare a Yilmaz che è lui il vero padre di Adnan, tenta di convincere Demir a intestare tutto il suo patrimonio alla figlia Leyla, ma Demir inizialmente sembra non volerne sapere. In seguito, però, l’uomo apprende che è stato proprio Yilmaz a rilevare tutte le proprietà di Istanbul che lui aveva messo in vendita…

Attenzione: eccezionalmente, la puntata inizierà alle 15,45, ovvero dopo lo speciale sull'incoronazione del principe Carlo d'Inghilterra.