Un Altro Domani anticipazioni: Leo cosa nasconde?

La relazione che si verrà a creare tra Julia Maria Infante (Laura Ledesma) e lo psicologo Leo Lozano (Juanlu Gonzalez) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani presenterà fin da subito dei problemi. E tutto dipenderà da uno strano atteggiamento adottato dall’uomo…

Un Altro Domani, news: Julia e Leo fanno l’amore

Se avete avuto modo di leggere i nostri post precedenti, sapete sicuramente già che Julia si avvicinerà tantissimo a Leo nel momento in cui gli chiederà di aiutarla a risolvere i suoi problemi di convivenza con la madre Diana (Cristina de Inza). Nel corso di una serata, al culmine del litigio con la parente, la Infante sceglierà di raggiungere Leo nell’albergo di Tirso (Oliver Ruano) e tra i due si accenderà la passione.

In particolare, Julia si sentirà vicina a Leo quando quest’ultimo gli confesserà di essere stato abbandonato dall’ex fidanzata sull’altare nel giorno previsto per le loro nozze, esattamente come ha fatto lei tempo prima con il marito Sergio Cuevas (Miguel Brocca). Nel tentativo di consolarlo, la Infante bacerà dunque per la prima volta Lozano e farà l’amore con lui. I telespettatori dovranno però fare attenzione a ciò che accadrà il giorno successivo a tale evento…

Un Altro Domani, trame: Leo cerca di scappare ma…

Spaventato da ciò che avrà sentito per Julia, poiché in fondo non sarà ancora riuscito a superare la rottura con il suo vecchio amore, Leo preparerà infatti le valigie con l’intenzione di lasciare Robledillo de la Sierra, adducendo come scusa il fatto che il comune ha rescisso il suo contratto, ragione per la quale deve tornare quanto prima a Madrid.

Tuttavia, al termine di una sfuriata della Infante, che lo rimprovererà perché stava fuggendo senza nemmeno salutarla, Leo ritornerà quindi suoi suoi passi e, oltre ad annullare la partenza, chiederà alla donna di dare un’ulteriore possibilità a quello che sta nascendo tra di loro. I due daranno così il via ad una relazione che, entro poche ore, sarà sotto gli occhi di tutti, in primis di Diana, la quale non perderà tempo per ribadire il suo dissenso e dirà allo psicologo che per la figlia è ancora troppo presto per legarsi a un uomo.

Un Altro Domani, spoiler: che cosa nasconde Leo?

Comunque sia, le stranezze da parte di Leo non si fermeranno qui: al termine di una giornata lavorativa, dove si sarà offerto come modello di Julia per l’oggettistica che deve vendere attraverso il suo negozio di mobili, Lozano incomincerà a messaggiare con una persona misteriosa, alla quale comunicherà che non intende più ritornare indietro circa la decisione che ha preso.

Fatto sta che questo “conoscente” chiamerà in continuazione Leo, persino quando quest’ultimo sarà a letto con Julia. In tal senso, lo psicologo tenterà disperatamente di non rispondere alla telefonata, con la Infante che lo inviterà invece a farlo perché, proprio in quegli istanti, gli starà chiedendo di lasciare l’hotel di Tirso per tornare nella stanza che gli aveva affittato prima che nascesse la loro “storia”.

Una chiamata a cui però Leo, sarà piuttosto evidente, non vorrà affatto dare risposta. Ma per quale motivo?