Un altro domani, anticipazioni dal 15 al 19 maggio 2023

A Un altro domani vedremo l’ira di Sergio, che però sta finalmente per mollare la presa su Julia: la bottega, insomma, potrà ripartire. Ecco tutte le vicende a cui assisteremo dal 15 al 19 maggio:

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da lunedì 15 a venerdì 19 maggio 2023

Linda è decisa ad organizzare una delle sue dispendiose feste di compleanno: non baderà a spese perché il denaro non è mai stato un problema per lei. Kiros, intanto, comincia a mostrare un improvviso interesse per gli studi e ad informarsi sull’emancipazione degli schiavi. Julia tenta una conciliazione con Sergio. L’avvocato dell’uomo propone una somma di denaro da corrispondere a Sergio in cambio della proprietà della bottega, ma la ragazza non dispone di una cifra simile.

Tirso ed Elena riflettono su una strategia in grado di placare l’ira di Sergio perché credono che, attraverso una pagina web, si stia vendicando della moglie, diffondendo notizie false su di lei. Ventura si reca in carcere a trovare il figlio, che minaccia di annullare il loro accordo. Nel frattempo, Carmen scrive una lettera al tenente Serralvo per farsi intercettare da Patricia. Dopo un complicato tentativo di conciliazione legale, Sergio decide di abbandonare la sua battaglia contro Julia e con un colpo di scena rinuncia al suo lavoro in bottega ed alle quote della società. Julia è colpita dal gesto ma ancor di più dalla presa di coscienza dell’uomo, dalla sua consapevolezza che il rapporto è ormai terminato ed e’ ora di voltare pagina.

La bottega sta per ripartire con nuovi stimoli e con la volontà di Julia di promuovere Elena a suo braccio destro con una carica ed un aumento di stipendio. Jaime è ripartito senza pagare il soggiorno nell’albergo di Tirso: una ulteriore delusione, un gesto che bisogna nascondere a Dani. Nel passato, in cella irrompe un nuovo detenuto: Marcelo. Sembra essere un vero compagno di cella leale per Victor. Intanto Carmen ha messo in atto la trappola perfetta: invia una lettera a tenente Serralvo, sapendo che Patricia ha il controllo della posta di famiglia. Un nuovo articolo sul sito web julimaria.es mette un freno alla riapertura del laboratorio. L’autore attacca duramente Julia, ma questa volta coinvolge qualcun altro del paese. Ribero finalmente si fa sentire dopo il suo arrivo a Berlino. La telefonata è così strana e misteriosa che Cloe inizia a sospettare che sia accaduto qualcosa al suo amico.

In Africa, la Guardia coloniale ha trovato alcuni bauli pieni di armi e tutto fa pensare che siano di Victor. Carmen sospetta che si tratti di uno stratagemma di Patricia per sviare la sua colpa nel tentativo di ribellione. Ma non trova il supporto di nessuno e mentre Victor rischia di scontare molti anni in prigione. Linda cerca disperatamente di convincere il padre a rimanere a Rio Muni. Ma una sua iniziativa compromette definitivamente questa possibilità. Julia riceve una notizia che la sorprende: sua madre ha chiesto un’aspettativa dal lavoro per passare più tempo con lei.

Nonostante Elena cerchi di farle vedere il lato positivo della situazione, Julia ha ben chiaro che, per convivere con sua madre, ha bisogno di essere molto lucida e tranquilla. Per questo, sente che è giunto il momento di chiedere una sessione di terapia a Leo. Nel frattempo, Tirso si avvicina sempre di più a Olga. È sempre più convinto di voler intraprendere una relazione con lei, ma sa che c'è un ostacolo: Erik. A Rio Muni, Carmen chiede aiuto a Kiros per tenere d'occhio i movimenti di Patricia, ma il ragazzo non ha tempo e Carmen deve trovare qualcun altro che la aiuti. Intanto, Patricia si guarda le spalle grazie a un alleato insospettabile.