Un altro domani, anticipazioni dall’8 al 12 maggio 2023

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da lunedì 8 a venerdì 12 maggio 2023

Linda non ha ancora ricevuto il denaro dal padre e la sua festa di compleanno è a rischio. Erik è alle prese con Mario: il ragazzo deve “scontare” la pena per aver rotto il giradischi. Un articolo online che parla della vita di Julia con toni ironici, nonché offensivi, mette tutti gli amici di Robledillo in agitazione.

Alcuni credono che Julia stessa sia l’autrice dell’articolo offensivo pubblicato online sul suo conto, mentre lei è convinta che lo abbia scritto Sergio per destabilizzarla prima della conciliazione. Dani riesce finalmente ad aprirsi con suo padre e a confessargli di essere un ragazzo. Una confessione che spinge Jaime a parlare con Elena.

Jaime, dopo la confessione di Dani, parla con Elena e ammette gli errori fatti in passato come padre, dimostrando di essere molto cambiato. In Guinea, Carmen e Ines iniziano a collaborare per seminare in Patricia e Ventura il seme del dubbio.

Carmen e Ines fanno in modo che Patricia e Ventura dubitino l’uno dell’altra: ciò potrebbe portarli a commettere un errore che possa incastrarli e dunque scagionare Victor. Un piano complesso, che potrebbe però dare buoni risultati.

Dopo un incontro tra avvocati, per Julia si apre un nuovo fronte: far rispettare la strategia del suo divorzio a Diana, la quale, come al solito, cerca di intromettersi nelle decisioni di sua figlia. Le speranze di riavere l'attività non sono del tutto perse, ma nel frattempo Ribero, valigia alla mano, pensa al proprio futuro lontano.