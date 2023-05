Un Altro Domani anticipazioni: Leo cerca di fuggire dopo la notte passata con Julia!

Anche se si lascerà trasportare dall’attrazione che sente per Julia Maria Infante (Laura Ledesma), lo psicologo Leo Lozano (Juanlu Gonzalez) cercherà di fuggire dopo una notte d’amore passata al suo fianco. Un particolare che caratterizzerà le trame delle prossime puntate italiane di Un Altro Domani…

Un Altro Domani, news: Leo e Julia fanno l’amore

Come già sapete, Leo si avvicinerà sempre di più a Julia quando quest’ultima gli chiederà aiuto per risolvere i suoi problemi di convivenza con la madre Diana (Cristina de Inza).

Al culmine dell’ennesima incomprensione con la parente, Julia andrà dunque in albergo da Leo, che le confesserà di essere stato abbandonato all’altare dall’ex fidanzata proprio come lei, in passato, ha fatto con Sergio Cuevas (Miguel Brocca). Parole che faranno scattare una scintilla tra i due ragazzi, tant’è che non reprimeranno le reciproca attrazione che sentono e, dopo un intenso bacio, faranno per la prima vola l’amore e passeranno la notte insieme.

Il mattino successivo Leo avrà però un atteggiamento decisamente ambiguo, visto che se la darà a gambe in fretta e furia asserendo di avere un’importante riunione di lavoro in municipio…

Un Altro Domani, spoiler: Leo cerca di fuggire dopo la notte passate con Julia

In tal senso, possiamo anticiparvi che Julia avrà un’amara sorpresa nel pomeriggio di quella stessa giornata. Dopo avere confidato ad Elena Prieto (Aida de la Cruz) il suo avvicinamento allo psicologo, la Infante si recherà nell’albergo di Tirso (Oliver Ruano) per far visita a Leo, ma con estremo rammarico lo troverà con le valigie in mano pronto per ritornare a Madrid.

Da un lato, una volta che verrà colto in difetto, Leo sosterrà che stava andando a salutarla perché il suo contratto con il comune di Robledillo de la Sierra è stato sospeso all’improvviso; dall’altro sarò chiaro che l’uomo sta mentendo e che non intendeva andare a visitarla perché, in quello stesso momento, arriverà un taxi nei pressi dell’albergo. La Infante si mostrerà dunque offesa ed accuserà Leo di non avere abbastanza coraggio, visto che intendeva scappare dopo la notte passata insieme senza rivolgerle nemmeno un saluto!

Un Altro Domani, trame: Leo decide di restare!

Una sfuriata in piena regola, quella di Julia, che colpirà Leo, il quale comunicherà a Tirso che non intende più partire e se può continuare ad affittargli la sua stanza nell’albergo. Dopo ciò, Lozano andrà quindi in cerca della Infante, che sorprenderà con un appassionato bacio e alla quale chiederà scusa per come si è comportato.

Anche in questo caso, Leo attribuirà la colpa della sua tentata fuga al fatto di essere stato mollato sull’altare dall’ex fidanzata; Julia cercherà quindi di rasserenarlo invitandolo a vivere ciò che c’è tra di loro in piena tranquillità, senza farsi troppe domande su cosa il futuro avrà in serbo per lui. In questo modo, tornerà il sereno tra i due “piccioncini”, decisi a viversi così come viene.

La serenità verrà però turbata da Diana, che avrà qualcosa da dire sul loro legame non appena ne verrà a conoscenza…