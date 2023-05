Un Altro Domani: Linda assumerà la gestione del Rio Club!

Novità professionali in arrivo per Linda Grisel (Esperanza Guardado) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Dato che il padre le taglierà tutte le “finanze”, la gioviale amica di Carmen Villanueva (Amparo Pinero) dovrà infatti trovare un diversivo pur di restare a Rio Muni e, proprio per questo, penserà di assumere la gestione del prestigioso club della colonia. Non tutto filerà però liscio…

Un Altro Domani, news: Linda e i suoi rivali

Come prima cosa, vi segnaliamo che Linda per poter convincere il proprietario del locale ad affidarle la gestione dovrà “combattere” con due contendenti: da un lato Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia) sarà interessato ad assumere la sua stessa mansione per portare avanti i suoi loschi traffici; dall’altro anche il giovane Angel (Ivan Lapadula) vorrà buttarsi nel mondo degli imprenditori, soprattutto per smarcarsi dalla forte ingerenza dello stesso Ventura.

A peggiorare la situazione, per la povera Linda, penserà anche la dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta), che sarà disposta a tutto pur di fare ottenere al figlio il posto di lavoro. Non a caso, prevedendo alla perfezione le mosse della madre, Angel proporrà a Linda di avviare insieme una cogestione, dove lui baderà ai conti mentre lei al lato più tecnico di ogni serata, ma la Grisel rifiuterà l’offerta perché, per la prima volta nella sua vita, vorrà farcela da sola.

Un Altro Domani, spoiler: Linda ottiene la gestione del Rio Club

Comunque sia, possiamo anticiparvelo già da ora, nonostante la concorrenza del “prepotente” Ventura e quella di Angel, che avrà come “garante” la pericolosa Patricia, sarà proprio Linda ad ottenere la gestione del Rio Club. Come ci riuscirà, nonostante i suoi conti in rosso? Molto semplice: di fronte al proprietario, la Grisel si lascerà andare ad un discorso pieno zeppo di sentimenti e in grado di colpire l’uomo, che a quel punto deciderà di fidarsi del suo lato sentimentale perché gli ricorderà quello che aveva anche lui ai tempi in cui ha aperto l’attività.

Una decisione, da parte dell’imprenditore, che lascerà attoniti Patricia e Ventura, i quali non si capaciteranno di aver perso e non si complimenteranno con Linda. Tuttavia, anche se avrà conquistato una battaglia, la Grisel purtroppo non avrà ancora vinto tutta la guerra…

Un Altro Domani, trame: Linda accetterà le condizioni di Ventura?

Eh sì: possiamo anticipare che, nel primo giorno utile di lavoro, nessuno si presenterà nel Rio Club gestito da Linda; le cose andranno meglio il giorno successivo, ma la clientela sarà di sole donne – a parte Angel – e sarà andata lì semplicemente perché la ragazza avrà offerto da bere gratis a tutti quanti. Insomma, l’inaugurazione sarà un vero e proprio fiasco, tant’è che Linda chiederà consigli ad Ines (Barbara Oteiza) e Carmen su come andare avanti.

Certa ormai di essere sull’orlo del fallimento, nonostante la forte opposizione di Angel, Linda si troverà costretta a chiedere l’aiuto di Ventura per salvare il Rio Club, ma l’uomo le porrà in cambio una condizione: per farlo, dovrà lasciargli il locale per due sere senza potervi accedere. Una proposta, decisamente strana, che Linda non saprà se accettare o meno… Seguici su Instagram.