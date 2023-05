Un Altro Domani anticipazioni: Maria confessa a Cloe di essere un ragazzo trans

Tempo di confessioni in arrivo nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. A causa di un piccolo “incidente”, la giovane Maria Naranjo (Kenai White) si troverà infatti a dover rivelare all’amica Cloe (Gloria Ortega) di essere Dani, un ragazzo trans. Tale rivelazione non verrà però accolta nel migliore dei modi, vediamo insieme perché…

Un Altro Domani, news: Dani confessa a Elena di volersi operare

La storyline comincerà pian piano a delinearsi nel momento in cui Dani confesserà alla madre Elena Prieto (Aida de la Cruz) di voler ricorrere all’operazione per cambiare definitivamente sesso e smettere di essere, anatomicamente parlando, la Maria che tutti quanti hanno sempre conosciuto.

Decisa ad essere di supporto al figlio fino in fondo, Elena accoglierà di buon grado la notizia (pur chiedendo a Dani se se la sente di affrontare un percorso così lungo e difficile) e accetterà di accompagnare il ragazzo ad una riunione dell’associazione trans, dove avrà modo di confrontarsi anche con le storie delle persone che hanno vissuto le sue stesse difficoltà.

In ogni caso, prima di sottoporsi all’operazione, Dani dovrà dare il via alla terapia ormonale, ragione per la quale prenderà dall’associazione diversi opuscoli per avere quante più informazioni possibili. Ed è proprio grazie a ciò che farà un grosso errore…

Un Altro Domani, trame: Dani dimentica un opuscolo nell’atelier di mobili

Una sera, al termine dell’orario di lavoro nell’atelier di mobili di Julia Maria Infante (Laura Ledesma), Dani verrà sorpreso da Erik (Alex Mola), che lo spaventerà toccandogli all’improvviso le spalle. Preso di soprassalto, Naranjo si dimenticherà di raccogliere un opuscolo, dopo aver detto a Erik di stare pensando di rivelare tutta la verità a Cloe sulla sua identità perché vuole smetterla di mentirle.

Comunque sia, tale intenzione verrà anticipata dal susseguirsi degli eventi visto che, quel giorno stesso, Cloe si introdurrà nell’atelier in orario notturno per recuperare una sua agenda e noterà per terra l’opuscoletto sulle terapie ormonali per ragazzi transessuali. Appena si troverà di fronte a Cloe con in mano il foglietto, Dani cercherà dapprima di negare che è suo, ma poi vuoterà il sacco…

Un Altro Domani, spoiler: Maria confessa a Dani di essere un ragazzo trans

Eh sì: facendosi coraggio, Dani troverà la forza di confessare a Cloe che in realtà si è sempre sentito Dani, un ragazzo trans. Tali parole manderanno in confusione Cloe, che non comprenderà per quale ragione la sua migliore amica le abbia nascosto per così tanto tempo un particolare così importante. Nello specifico, Cloe riterrà erroneamente che Dani non le abbia parlato per paura che non comprendesse il suo disagio e interrompesse la loro amicizia.

Delusa, Cloe abbandonerà dunque a metà la conversazione, dando l'impressione di non avere ancora collegato tutti i tasselli del puzzle, visto che non avrà alcun sentore del fatto che Maria è stata per mesi Dani, il ragazzo con cui ha intrattenuto un rapporto virtuale. Anche se, è facile da immaginare, prima o poi la ragazza avrà tale illuminazione. E, a quel punto, come reagirà?