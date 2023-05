Un Altro Domani anticipazioni: Victor cederà al ricatto di Ventura?

Anche se riuscirà a dimostrare la sua completa innocenza sul riarmo degli schiavi della Guinea, soprattutto grazie all’aiuto di Carmen Villanueva (Amparo Pinero), per Victor Velez De Guevara (Jon Lopez) non sarà affatto facile vivere tranquillamente a Rio Muni. Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, il padre Ventura (Iago Garcia) gli renderà infatti la vita impossibile e userà Carmen per colpirlo…

Un Altro Domani, news: Ventura “spaventa” Carmen

La rottura definitiva tra i due parenti si avrà quando, nel corso di una festa di benvenuto organizzata proprio in suo onore, Victor accuserà pubblicamente Ventura di non avere mosso un dito per salvarlo, ringraziando soltanto Carmen e la madre Ines (Barbara Oteiza) per come si saranno prodigate per aiutarlo. A quel punto, con dei modi di fare piuttosto bruschi, il Velez de Guevara Senior farà presente al figlio che da quel momento dovrà provvedere da solo ai suoi bisogni, arrabbiandosi a dismisura quando Carmen, forzando la mano, obbligherà il padre Francisco (Sebastian Haro) e Patricia (Silvia Acosta) a riassumere Victor in fabbrica.

Anche se Ventura cercherà di spaventarla in ogni modo, arrivando addirittura a farla aggredire da alcuni suoi uomini, Carmen continuerà quindi a riporre tutta la sua fiducia in Victor, al quale nasconderà però tutte le vessazioni che starà subendo. E, ve lo anticipiamo fin da ora, saranno proprio quelle che faranno vacillare il ragazzo…

Un Altro Domani, trame: Patricia svela a Victor cosa sta succedendo a Carmen

Quando scoprirà per caso da Kiros (Ivan Mendes) ed Enoa (Edith Martinez Val) che sta minacciando Carmen, Francisco non esiterà ad affrontare Ventura e gli farà presente che non ha bisogno di sforzarsi più di tanto per rovinare il suo prestigio lavorativo, data la sua reputazione completamente rovinata per via degli scontri con Victor. Un’iniziativa, da parte del Villanueva Senior, che spaventerà tantissimo la dark lady Patricia, la quale andrà da Ventura per cercare di risanare la frattura e capire in che modo possono “farsi perdonare”.

Visto che Ventura le farà presente che per evitare altri spiacevoli ripercussioni il figlio deve ritornare a casa entro 48 ore e chiedergli scusa per averlo umiliato in forma pubblica, Patricia cercherà come suo solito di manipolare gli eventi e svelerà a Victor che Carmen sta subendo minacce dal padre. Parole che spingeranno il giovane Velez de Guevara a confrontarsi proprio con Ventura, una volta che Carmen gli confermerà la versione di Patricia…

Un Altro Domani, spoiler: Victor cederà al ricatto di Ventura?

Eh sì: anche se Carmen lo inviterà a stare da lei perché in fondo Francisco gli ha offerto la sua protezione, Victor non se la sentirà di esporre la sua amata a dei rischi e, nel bel mezzo di un tesissimo dialogo, chiederà a Ventura che cosa vuole in cambio per lasciare in pace la ragazza. Ventura conferma così quanto detto in precedenza a Patricia ed esigerà che Victor torni a casa dopo avergli chiesto pubblicamente scusa per averlo infangato.

Spinto dall'amore che sente per Carmen, Victor si piegherà a tale condizione, che sarà un vero e proprio ricatto, oppure troverà un modo per "salvarsi"?