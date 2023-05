Un Altro Domani: Victor rischierà di essere ucciso in cella ma…

Grosso rischio per Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) nelle puntate italiane di Un Altro Domani in onda tra qualche settimana; grazie ad un piano astuto ideato da Patricia Godoy (Silvia Acosta), il ragazzo rischierà di essere ucciso in carcere da Marcelo, il suo nuovo compagno di cella, ma ciò creerà i presupposti per il suo ritorno alla libertà. Vediamo insieme per quale ragione…

Un Altro Domani, news: Marcelo spinge Victor ad uccidersi!

Come gli episodi futuri mostreranno, Marcelo sarà infatti un uomo ingaggiato da Patricia per sbarazzarsi di Victor; un’iniziativa che la dark lady prenderà quando il Velez de Guevara, stanco di restare in carcere, minaccerà di rivelare alle autorità il suo coinvolgimento e quello del padre Ventura (Iago Garcia) nel riarmo degli schiavi della Guinea.

Tuttavia, Marcelo avrà un ordine ben preciso: spingere Victor al suicidio, ragione per la quale inizierà a mettergli in testa delle strane idee, in primis il fatto che Carmen Villanueva (Amparo Pinero) finirà per abbandonarlo una volta che tutti continueranno ad additarlo come un traditore della patria. C’è da dire che Marcelo sembrerà riuscire nel suo piano, ma Victor cambierà idea all’ultimo istante sul fatto di togliersi la vita, costringendo l’uomo a tentare di ucciderlo.

Nel momento in cui Velez de Guevara riuscirà a disarmarlo, a Marcelo non resterà quindi che raccontare la verità, ossia che ad ingaggiarlo è stata Patricia!

Un Altro Domani, spoiler: Victor esce di prigione; ecco come!

Una rivelazione che cambierà le sorti di Victor nel vero senso della parola. Una volta che scoprirà quanto è successo, Carmen non esiterà infatti ad affrontare Patricia, minacciandola di denunciarla. La dark lady saprà però trovare una soluzione d’emergenza, visto che consegnerà alla ragazza delle foto in grado di inchiodare Ventura alle sue responsabilità sul riarmo e le dirà che può consegnarle alle guardia coloniale se verrà esonerata da ogni tipo di coinvolgimento.

Cosa farà a quel punto Carmen? In pratica, la Villanueva si presenterà dal Velez de Guevara Senior e lo minaccerà, facendogli presente che se non farà uscire Victor dal carcere quegli scatti finiranno nelle mani degli inquirenti. Un vero e proprio ricatto che Ventura prenderà sul serio, dato che Victor il giorno successivo verrà scagionato grazie ad un uomo che, in cambio di denaro, si prenderà la colpa al posto di Ventura!

Un Altro Domani, trame: Victor non vuole più saperne di Ventura!

Attenzione quindi ai successivi passaggi della storyline: una volta che tornerà in libertà, Victor non vorrà proprio saperne di perdonare il padre per tutto ciò che gli avrà fatto e, oltre a cominciare a rivolgersi a lui chiamandolo Ventura, arriverà ad umiliarlo nel corso di una cena di benvenuto, dove rimarcherà che le uniche persone che lo hanno aiutato sono state la madre Ines (Barbara Oteiza) e Carmen, dato che lui non è riuscito a fare nulla.

Da un lato ciò basterà a Ventura per ripudiare il figlio e tagliargli ogni tipo di accesso ai suoi conti; dall'altro Carmen sentirà di dover dare ospitalità a Victor in casa, nascondendo tutto quanto al padre Francisco (Sebastian Haro), contrario a dare qualsiasi tipo di aiuto al ragazzo per non inimicarsi Ventura. Insomma, la situazione sarà decisamente complicata…