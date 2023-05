Un Altro Domani anticipazioni: Victor si sente assillato da Carmen, ecco perché

Nonostante i forti sentimenti che sente nei suoi riguardi, Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) si sentirà fortemente assillato dall’amata Carmen Villanueva (Amparo Pinero) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Proprio per questo, i due ragazzi saranno protagonisti di una forte discussione…

Un Altro Domani, news: Victor e il rapporto burrascoso con Ventura

La storyline partirà quando, dopo essere stato scarcerato, Victor sottolineerà durante una cena di benvenuto che se è ritornato in libertà è soltanto grazie agli sforzi della madre Ines (Barbara Oteiza) e di Carmen, visto che il padre Ventura (Iago Garcia) non ha fatto niente per farlo uscire di prigione. Neanche a dirlo, tali parole non piaceranno affatto al Velez de Guevara Senior, che si sentirà umiliato dal figlio e arriverà a minacciare la Villanueva quando deciderà di riassumerlo nella fabbrica gestita da Francisco (Sebastian Haro) e Patricia (Silvia Acosta).

Una situazione, decisamente controversa, che avrà nuovi sviluppi quando Victor scoprirà da Patricia che Carmen è stata aggredita dagli uomini del padre affinché la facessero desistere dal suo intento di proteggerlo. Dato che non vorrà esporre la Villanueva a dei nuovi pericoli, il ragazzo accetterà quindi di incontrare il padre, che gli darà un vero e proprio ultimatum…

Un Altro Domani, trame: l’ultimatum di Ventura

Come abbiamo avuto modo di spoilerare in precedenza, Ventura si dirà pronto a smetterla di minacciare Carmen soltanto se Victor tornerà a casa e gli chiederà pubblicamente scusa per ciò che ha detto sul suo conto mettendolo in cattiva luce di fronte a tutti gli imprenditori di Rio Muni. Data la portata di tale scelta, Victor si prenderà qualche giorno per riflettere meglio sul da farsi e non dirà a Carmen di avere visto Ventura.

Tuttavia, la Villanueva apprenderà quanto successo grazie ad una chiacchiera di troppo della pettegola Linda Grisel (Esperanza Guardado), che le dirà di avere osservato da lontano l’incontro tra Victor e Ventura. Proprio per questo, Carmen andrà su tutte le furie ed affronterà l’amico…

Un Altro Domani, spoiler: Victor esorta Carmen a non assillarlo

Eh sì: in preda alla collera, Carmen chiederà a Victor per quale motivo abbia scelto di incontrare Ventura, nonostante gli avesse chiesto di non farlo perché godeva della protezione del padre Francisco e del lavoro ottenuto in fabbrica. Stanco di tutta la situazione venutasi a creare, il giovane Velez de Guevara dirà quindi alla Villanueva che si sente angosciato dalle sue continue pretese, perché in fondo è soltanto lui che deve decidere cosa è meglio della sua vita e, soprattutto, in che modo proteggere le persone a cui vuole bene.

Per questo, Victor preciserà a Carmen che intende scegliere in autonomia che cosa fare oppure no riguardo ciò che gli ha detto Ventura, lasciandogli intendere che potrebbe anche acconsentire alla sua richiesta di tornare a casa per chiedergli ufficialmente scusa. Una decisione che ovviamente non troverà il favore di Carmen, anche se Victor lo starà facendo in primis per proteggerla. La Villanueva non vorrà infatti che Victor rinunci ad affrancarsi dal padre a causa sua…