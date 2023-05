Un posto al sole: Lara si presenta a Palazzo Palladini | Trama 12 maggio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 12 maggio 2023

Venerdì 12 maggio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un tentativo di avvicinamento, un momento delicato e la prospettiva di un cambiamento.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Lara (Chiara Conti) approfitta del momento difficile tra Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) – quest'ultima peraltro assente da Napoli – e si presenta col piccolo Tommaso a Palazzo Palladini, cercando di avvicinare ulteriormente Roberto a sé. Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) non riescono proprio più a "trovarsi". Bianca (Sofia Piccirillo) vive un momento delicato della sua vita, assistita in questo da Giulia (Marina Tagliaferri). Filippo (Michelangelo Tommaso) e Michele (Alberto Rossi) parlano del bisogno di fare cambiamenti in radio, passando per un eventuale alleggerimento dei temi trattati…