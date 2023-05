Un posto al sole: Ida è pentita di aver dato suo figlio a Lara | Trama 22 maggio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 22 maggio 2023

Lunedì 22 maggio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un legame che cresce, una donna che potrebbe cambiare tutto e una “discesa in campo” a scopo amoroso.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) è sempre più legato a Tommaso e di conseguenza anche a Lara (Chiara Conti). Intanto Ida (Marta Anna Borucinska) – che è la vera madre di Tommy – si è pentita di aver ceduto suo figlio ed è in procinto di decidere qualcosa che potrebbe cambiare per sempre le sorti della Martinelli. Dopo aver avuto un confronto con la zia Mariella (Antonella Prisco), Speranza (Maria Sole Di Maio) cerca di fronteggiare Micaela (Gina Amarante) per riprendersi Samuel (Samuele Cavallo), che però nel frattempo è rimasto travolto dall’intraprendenza della Cirillo. Seguici su Instagram.