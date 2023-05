Un posto al sole: una decisione di Ferri mette a rischio il piano di Lara | Trama 3 maggio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 3 maggio 2023

Mercoledì 3 maggio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un piano sempre più a rischio, una crociera sempre più vicina e un passo indietro che provoca sofferenza…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Tommaso sta sempre peggio e i medici sembrano non giungere a una diagnosi; ciò spinge Ferri a prendere una decisione destinata a mettere a repentaglio il piano di Lara. Nonostante la “scheggia impazzita” rappresentata da Massaro (Francesco Procopio), Guido (Germano Bellavia) accetta di andare in crociera con Mariella (Antonella Prisco). Ornella (Marina Giulia Cavalli) è in procinto di cedere il suo posto di primario a Luca De Santis (Luigi Di Fiore), ma questa rinuncia – per quanto voluta – sembra costare alla Bruni più di quanto immaginasse... Seguici su Instagram.