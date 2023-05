Un posto al sole: Lara in difficoltà, deve gestire Ida | Trama 30 maggio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 30 maggio 2023

Martedì 30 maggio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una donna da gestire, un fascino che verrà apprezzato e una crociera che va avanti…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Lara si trova ad affrontare l'arrivo improvviso di Ida a Palazzo Palladini: la Martinelli deve fare di tutto affinché Ferri non si insospettisca; in più, deve anche stare attenta a far sì che la new entry non riveli a nessuno il segreto riguardante Tommaso. Cerruti e Mariella continuano a non capirsi molto ma, nonostante ciò, tutto sommato la crociera prosegue bene; Guido, però, potrebbe fare le spese dei propositi "particolari" di Massaro. Infine, Manuela sembra apprezzare il fascino di Costabile Altieri…