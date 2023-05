Un posto al sole, anticipazioni dall’8 al 12 maggio 2023

A Un posto al sole vedremo presto un momento molto importante per Bianca, una decisione drastica e una crociera che continua a creare molti “problemi”. Vediamo quindi cosa succederà a Upas dall’8 al 12 maggio 2023:

Profondamente delusa da quanto ha appena scoperto sul conto di Roberto, Marina prende una decisione inaspettata e la tensione fra i due potrebbe esplodere con conseguenze imprevedibili. Dopo le recenti tensioni e discussioni, Franco e Angela sembrano ritrovare un po’ di quell’armonia di coppia che ultimamente fra loro è mancata. Ma una nuova e forte preoccupazione assalirà la ragazza. In procinto di partire per la crociera con Guido, Bice e Sergio, Mariella deve vedersela con Sasà, che si sentirà tradito da lei come amico.

Dopo il nuovo scontro con Marina, Ferri cercherà un confronto per capire cosa sta sbagliando con la moglie, che nel frattempo ha preso una drastica decisione. Testimone del nervosismo perdurante tra Giulia e Ornella, Raffaele farà una proposta alla moglie per aiutarla a scaricare la tensione delle ultime settimane. Offeso per essere stato escluso dalla crociera da Mariella, Cerruti si sfogherà con un confidente che con i suoi “silenzi” gli darà consigli da “vero amico”.

Proprio ora che il Caffè Vulcano sembra sulla via della ripresa, una nuova ombra rischia di minare la serenità dei titolari. Contrario all’idea che suo figlio viva in un quartiere popolare e pericoloso, Alberto si offre di lasciare la propria casa a Clara. La crisi sempre più profonda con Marina alimenta la speranza di Lara di riconquistare Roberto.

Mentre Bianca vivrà un momento molto importante nella vita di ogni ragazza, le tensioni tra Franco e Angela potrebbero arrivare a un punto di non ritorno. Alberto è deciso a fare di tutto per riportare Clara a casa mentre per Micaela sembra arrivato il momento di assumersi le proprie responsabilità. L’ansia di rendersi utile di Otello è un po’ dilagante. Riusciranno Renato e Raffaele ad arginarlo?

Approfittando dell'assenza di Marina e sfruttando la tensione presente nella coppia, Lara si presenta con Tommaso a Palazzo Palladini e cercherà di creare i presupposti per avvicinare il più possibile Roberto a sé. Franco e Angela sembrano non riuscire a trovare un punto di contatto, Bianca vivrà un'importante e delicato momento della sua vita, assistita da nonna Giulia. Filippo e Michele discutono della necessità di fare dei cambiamenti in radio e di occuparsi anche di temi più leggeri.