Un posto al sole, Roberto Ferri: “Cosa sto sbagliando?” | Trama 9 maggio 2023

Martedì 9 maggio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un’aspra decisione, una proposta e un uomo che si sente offeso.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Dopo essersi scontrato con Marina (Nina Soldano), Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) cerca un confronto per capire cosa sta sbagliando; lei però ha già preso una dura decisione. Raffaele (Patrizio Rispo) non può fare a meno di notare il nervosismo che ancora alberga tra Giulia (Marina Tagliaferri) e Ornella (Marina Giulia Cavalli), così fa una proposta alla consorte per scaricare la tensione. Sasà (Cosimo Alberti) resta malissimo dopo aver appreso di essere stato escluso dalla crociera; l'uomo si sente offeso da Mariella (Antonella Prisco) e si sfogherà con un confidente piuttosto "silenzioso"…