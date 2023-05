Un posto al sole anticipazioni: torna Luca De Santis e arriva un nuovo personaggio

A Un posto al sole, nei mesi scorsi, abbiamo avuto un primo “assaggio” del ritorno in scena di Luca De Santis, lo storico personaggio interpretato da Luigi Di Fiore. Luca era arrivato a Napoli per capire meglio le eventuali prospettive di lavoro riguardanti il posto di primario lasciato libero da Ornella Bruni (Marina Giulia Cavalli), poi aveva lasciato di nuovo la città.

Nel frattempo, si è ormai capito che proprio De Santis sarà il nuovo primario dell’ospedale e ciò ha costituito anche un terreno di incomprensioni tra Ornella e Giulia Poggi (Marina Tagliaferri): la dottoressa, nello scoprire che la sua amica di sempre non le aveva confidato la novità su Luca, ci è rimasta male…

Anticipazioni Un posto al sole: un nuovo personaggio contro Lara Martinelli

Comunque sia, tra pochissime settimane rivedremo il dottore nel capoluogo campano e stavolta la sua permanenza sarà più stabile. Oltre al suo ruolo professionale, lo vedremo anche (ri)entrare nella vita di Giulia, come molti pensano? Staremo a vedere.

Questa peraltro non sarà l’unica novità presente nei prossimi episodi di Upas: è già chiaro dalle trame che una donna misteriosa potrebbe arrivare a mettere in crisi il piano di Lara Martinelli (Chiara Conti) per tenere legato a sé Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). Qualcuno ha pensato che potrebbe essere Silvana la donna in questione, ma non sarà così: presto vi parleremo di un nuovo personaggio e… di una nuova attrice che conosceremo a breve! Seguici su Instagram.