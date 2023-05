Un Posto al Sole, Imma Pirone a Tv Soap: “Clara non ha considerato il triangolo amoroso, ma quella è la vera natura di Alberto”

Anche se il suo rapporto con Alberto Palladini (Maurizio Aiello) sembrava essersi finalmente assestato, nelle recenti puntate di Un Posto al Sole la giovane Clara Curcio è stata “minacciata” dalla figura di Diana Della Valle (Sara Zanier), l’amante del suo compagno playboy.

Questa svolta nella storyline ha dato modo a Imma Pirone, l’attrice che presta il volto a Clara, di confrontarsi con nuove sfaccettature del suo personaggio, proprio come ha raccontato in questa intervista che ci ha concesso.

Un Posto al Sole, intervista a Imma Pirone (Clara Curcio)

Imma, partiamo da Un Posto al Sole. Clara ha vissuto un periodo di apparente serenità con Alberto. Serenità che ha tanto cercato. Cosa pensi di questo aspetto legato al tuo personaggio?

Purtroppo, come sempre, le cose belle finiscono presto. E così è stato anche per Clara, quel momento di pace apparente è durato un lampo, giusto il tempo di far riuscire fuori la natura del Palladini che non si smentisce mai…

Nelle puntate recenti, la relazione tra Clara e Alberto è stata fortemente compromessa dall’arrivo di Diana Della Valle. Un triangolo inaspettato… Che cosa ci puoi dire a riguardo? Come stai affrontando questa svolta nella trama?

Come avrebbe detto qualcuno: il triangolo non l’avevo considerato! E neanche Clara l’ha fatto. Appunto: come dicevo prima, purtroppo quella è la vera natura di Alberto… E chi nasce tondo non può morire quadrato.

Clara è anche mamma del piccolo Federico. In che modo affronti questo lato del tuo personaggio?

Nella vita reale io non sono ancora mamma, ma sono diventata zia molto presto e gli ultimi miei nipotini hanno la stessa età di Federico. Sul set mi comporto con lui come faccio con i miei nipotini… Qualche volta lo sento anche fuori dal set proprio per fagli sentire un affetto familiare… Ci sono riuscita? Beh, lui dice alla sua vera mamma che mi Ama. E allora da qui puoi capire quanto io lo adori…

Che cosa augureresti a Clara per il suo futuro?

Tanta serenità e benessere… Accompagnato da un grosso riscatto personale perché Clara lo merita davvero!

C’è qualche personaggio di Un Posto al Sole con cui vorresti che Clara interagisse di più? E per quale motivo?

In realtà Clara interagisce con una buona parte dei personaggi. Due in particolare che piacerebbero a me, personalmente, sono quelli di Cerruti (Cosimo Alberti) e Mariella (Antonella Prisco). Perché al contrario di Clara io ho una vena molto comica e sono sicura che con loro mi divertirei come una matta.

Il tuo personaggio si è sicuramente evoluto nel corso degli anni passati all’interno della soap. Quali sono stati gli avvenimenti che, dal tuo punto di vista, hanno fatto maturare maggiormente Clara?

Penso che a far crescere il personaggio di Clara sia stato il pubblico sovrano. Sono loro che decidono e Clara con la sua semplicità e dolcezza è riuscita ad entrare nei loro cuori.

Che feedback ricevi dal pubblico riguardo a Clara?

Inizialmente non era ben vista; la definivano troppo bella per essere una cameriera, poi troppo moscia… e adesso invece è troppo amata. Scherzo! Come dicevo prima, Clara è riuscita a fare breccia nei cuori dei telespettatori e fortunatamente ha tutti feedback positivi!

Ci sono altri progetti ai quali ti stai dedicando in questo periodo, al di là della soap?

Si ci sono dei progetti in corso, ma se sarà ne parleremo più avanti…

Hai un sogno che ti piacerebbe realizzare?

Dopo anni di impegno e duro lavoro, posso dire che una parte del mio sogno lo sto già vivendo e spero solo che possa continuare nel tempo…

Che consiglio daresti a chi vuole intraprendere il tuo stesso mestiere?

Studiate con costanza e determinazione, ma soprattutto non smettete mai di sognare!

