Un posto al sole: Marta Anna Borucinska sarà Ida Kolavenko, un vero guaio per Lara!

Grande novità in arrivo a Un posto al sole, capace probabilmente di galvanizzare tutti i fan che in questo momento vogliono capire come evolverà la vicenda dell’imbroglio perpetrato da Lara Martinelli (Chiara Conti) ai danni di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Come sappiamo da tempo, il piccolo Tommaso non è davvero figlio di Roberto e dunque Lara sta usando il bambino (anche a costo di farlo stare male) per tenere legato a sé l’imprenditore. Il piano peraltro sta pure riuscendo, visto che Marina (Nina Soldano) si è defilata dopo aver capito i progetti della sua rivale.

Nei prossimi giorni, la Martinelli penserà ormai di avercela fatta a mettere fuori gioco la Giordano, ma proprio in quel momento inizieremo a vedere una donna misteriosa, che dopo qualche puntata farà una telefonata a Lara…

Eh sì: guai in arrivo per la scaltra affarista. La donna in questione è la vera madre di Tommaso: Lara cercherà di tenerla a bada e a un certo punto penserà anche di essersene liberata, invece Ida (questo il nome del nuovo personaggio) non ha alcuna intenzione di farsi da parte e si presenterà a Napoli.

Il ruolo di Ida Kolavenko sarà interpretato da Marta Anna Borucinska, attrice nata a Roma ma di madrelingua polacca, che già ha preso parte a diversi lavori in teatro e in ambito cinematografico. La cominceremo a vedere in onda tra pochissimi giorni.