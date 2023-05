Un posto al sole: Michele diventerà più “leggero”?

Negli anni, ci siamo abituati a pensare a Michele Saviani (Alberto Rossi) come a un portatore di contenuti “di spessore” all’interno di Un posto al sole. Spesso, infatti, la soap partenopea di Rai 3 “usa” proprio il personaggio del giornalista per veicolare messaggi importanti in ambito sociale e non solo.

In realtà, ultimamente abbiamo visto Michele in una situazione più “leggera”, visto che anche lui è stato coinvolto in qualche modo nella “scottante” storyline di Guido (Germano Bellavia) e Sergio (Francesco Procopio) alle prese con le turiste tedesche. E prossimamente un tentativo di “alleggerimento” del Saviani potrebbe arrivare anche dal fronte lavorativo…

Anticipazioni Un posto al sole: la proposta di Filippo a Michele

È già accaduto negli anni che in radio sia stata proposta al Saviani una virata verso argomenti meno legati all’attualità e alla cronaca, e ciò sta per succedere di nuovo. Come la prenderà il conduttore?

Entrando meglio nello specifico, Filippo (Michelangelo Tommaso) proporrà al nostro Michele di occuparsi nella sua trasmissione anche di intrattenimento e spettacolo, temi che però al nostro protagonista non sono mai interessati. E infatti, anche stavolta, la proposta sarà giudicata irricevibile.

In pratica, Michele rimarrà male e non ci starà all’idea di trasformare il suo programma in qualcosa che non sente suo. Poi però Silvia (Luisa Amatucci) lo indurrà a più miti consigli, suggerendogli l’idea di “trovare una quadra” con l’editore che gli permetta di sperimentare nuovi terreni (senza ovviamente snaturarsi).

A quel punto, come confermano le anticipazioni del settimanale Telepiù, Michele inizierà a riflettere su quanto gli ha detto la Graziani. Cosa farà? Accetterà la proposta di Filippo? Seguici su Instagram.