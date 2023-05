Un posto al sole: qualcuno può smascherare Lara! Occhio a una misteriosa telefonata…

La domanda è sempre quella: quando verrà finalmente smascherata Lara Martinelli (Chiara Conti)? I fan di Un posto al sole sono parecchio curiosi sul possibile epilogo della vicenda in oggetto, che ci tiene compagnia da ormai molto tempo. Per quanto non ci sia ancora una risposta precisa al quesito, vi anticipiamo che a partire dalla prossima settimana la situazione per la prima volta sembrerà muoversi…

Cominciamo col dire che, al momento, il piano di Lara sembra funzionare: il fatto che il piccolo Tommaso stia sempre male (ciò proprio per colpa della falsa madre, come già sappiamo) sta avvicinando tanto Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) a lei e al bambino, con un disappunto molto evidente da parte di Marina Giordano (Nina Soldano). Proprio quest’ultima, come vedremo a breve, metterà una grande distanza tra lei e il marito.

Anticipazioni Un posto al sole: una donna misteriosa potrebbe svelare l’inganno di Lara

L’allontanamento emotivo di Marina e la losca rete messa in piedi da Lara faranno sì che – nel giro di pochi episodi – la Martinelli sarà più che mai vicina a ottenere il risultato auspicato: quello di occupare un posto più preciso nella vita dell’uomo che ama. Insomma, Lara sarà in procinto di vincere la sua subdola battaglia, se non fosse che…

Già, se non fosse che qualcuno è in grado di far miseramente sbriciolare il castello di sabbia: occhio a una donna misteriosa e soprattutto a un’inquietante telefonata che potrebbe vanificare gli sforzi fin qui compiuti da Lara. Sarà davvero così o la rivale di Marina riuscirà ancora una volta a superare l’ostacolo? Seguici su Instagram.