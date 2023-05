Un posto al sole: Rosa prova a mettere in riga Eduardo ma… | Trama 25 maggio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 25 maggio 2023

Giovedì 25 maggio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone uno sconforto sempre più evidente, un grande timore e un trasferimento non facilissimo…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Preparativi terminati: ora Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) possono partire in crociera; Guido, tuttavia, teme di essere rovinato la vacanza da Bice (Lara Sansone) e da Massaro (Francesco Procopio). Luca De Santis (Luigi Di Fiore) si sta trasferendo a Napoli, ma non manca qualche inconveniente. Spinta da Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo), Rosa (Daniela Ioia) prova di nuovo a mettere in riga il fratellastro Eduardo (Fiorenzo Madonna); forse però è troppo tardi e così Giulia (Marina Tagliaferri) cade nello sconforto… Seguici su Instagram.