Uomini e donne: Carla risentita con Claudio | Anticipazioni trono over

Nelle scorse puntate di Uomini e Donne abbiamo assistito al pesante sfogo di Carla Belotti nei confronti di Claudio, colpevole secondo la dama di non aver tenuto un comportamento da gentleman durante le uscite trascorse con lei.

Come vedremo nei prossimi appuntamenti del dating show di Canale 5, conclusa almeno apparentemente la turbolenta storia con Carla, il cavaliere si concentrerà esclusivamente sulla conoscenza di Gabriella, con la quale, nel corso di una piacevole esterna, scatterà anche il bacio.

Non tutti però prenderanno bene questo tenero scambio di effusioni, visto che la Belotti apparirà decisamente risentita di fronte alla ritrovata serenità di Claudio. Sarà dunque per questo motivo in particolare che la dama inveirà duramente contro l’ex pretendente, reo a suo dire di averle mentito riguardo i suoi reali sentimenti.

Tali illazioni manderanno ovviamente su tutte le furie Claudio, il quale consiglierà alla dama di calmarsi e di mettere da parte i vecchi rancori. Ne sarà capace? Per scoprirlo, appuntamento con Uomini e Donne dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dalle 14.45.