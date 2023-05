Uomini e donne: Nicole, esterne con baci

A breve a Uomini e Donne assisteremo a evoluzioni decisive per quanto riguarda il trono di Nicole Santinelli, che si avvia ormai verso la sua naturale conclusione. Come vedremo, nelle prossime esterne la tronista bacerà entrambi i suoi pretendenti, trascorrendo con loro momenti molto intensi che lasceranno il segno nel bene e nel male.

In studio, l’opinionista Gianni Sperti accuserà senza timore il corteggiatore Andrea Foriglio di non essere affatto interessato a conquistare la Santinelli, dato il suo atteggiamento impassibile di fronte alle numerose effusioni della donna verso Carlo Alberto Mancini. Illazioni che verranno prontamente rispedite al mittente dal Foriglio, il quale confermerà ancora una volta la bontà dei suoi sentimenti nei confronti di Nicole.

Non si farà attendere anche in questa puntata l'intervento a gamba tesa di Roberta Di Padua, che definirà il Mancini un semplice diversivo della ragazza per allontanare il momento della scelta e allo stesso tempo far ingelosire Andrea. Una visione delle cose che troverà concordi sia Gianni e sia buona parte del pubblico, a questo punto sempre più scettici sul percorso della giovane romana nel dating show di Mediaset condotto da Maria De Filippi.