Uomini e donne: oggi la scelta di Luca Daffrè

Questo pomeriggio a Uomini e Donne andrà in scena l’attesissima scelta del tronista Luca Daffrè. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi, sbarcato nel salotto di Maria De Filippi pochi mesi fa, è stato protagonista di una scelta atipica, unica nel suo genere, che ha visto scendere in studio solamente una delle tre pretendenti rimaste.

In precedenza, il tronista ha infatti “liquidato” nei rispettivi camerini Camilla e Alice, dichiarando loro senza mezzi termini di aver deciso di lasciare la trasmissione in compagnia un’altra donna.

Ovviamente, la ragazza fortunata in questione è Alessandra, che, come da pronostico, si è vista dichiarare dal Daffrè il proprio amore sotto una pioggia di petali rossi, chiudendo in questo modo il percorso di Luca nel talk show dei sentimenti di Maria De Filippi. Per scoprire ulteriori dettagli, appuntamento quest'oggi a partire dalle 14.45 su Canale 5.