Beautiful: Andrea Bocelli guest star nelle puntate romane (e non solo lui…)

Nelle puntate romane di Beautiful, non mancheranno alcuni grandi e piccoli volti noti dello spettacolo italiano: gli episodi in questione, negli USA, andranno in onda a partire dal 16 giugno e si protrarranno fino alla puntata del 26 giugno, mentre noi dovremo aspettare il 2024 ben avviato prima di assistere alla nuova trasferta italiana della soap.

Nelle scene girate nella nostra Capitale apparirà in un cameo Ginevra Lamborghini, tra i partecipanti della più recente edizione del Grande Fratello Vip, nei panni della pr italiana della Forrester International. Inoltre, in qualche modo, appariranno anche i doppiatori italiani che prestano le voci ai personaggi della soap: ricordiamo che, a Roma, hanno preso parte alle riprese Thorsten Kaye (Ridge Forrester), Katherine Kelly Lang (Brooke Logan Forrester), Annika Noelle (Hope Logan Spencer), Matthew Atkinson (Thomas Forrester), Scott Clifton (Liam Spencer), Jacqueline MacInnes Wood (Steffy Forrester) e Lawrence Saint-Victor (Carter Walton). In aggiunta, come figuranti, non mancheranno una serie di influencer nostrani.

Ma il vero pezzo da novanta arriverà proprio nell’episodio americano del 26 giugno: Andrea Bocelli! Da sempre nell’immaginario collettivo, il bel canto è sinonimo di Italia e così Beautiful ha pensato bene di reclutare la star che, a livello internazionale, più di tutti incarna l’arte della lirica italiana.

L’espediente narrativo si presenterà quando Brooke deciderà di organizzare una sorpresa a Ridge, grazie alla sua amicizia personale con Veronica Bocelli, moglie dell’artista, così che quest’ultimo possa celebrare l’amore della Logan per lo stilista tramite una personale esibizione del suo pezzo “A Te”. Stando a People.com, oltre al cantante e consorte, farà la sua apparizione anche la figlia della coppia, Virginia Bocelli.

Tra gli eventi che si snoderanno a Roma, infatti, Ridge e Brooke dovrebbero ritrovare la strada della definitiva riconciliazione… almeno fino al prossimo ostacolo!