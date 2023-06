Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 12 giugno 2023

Sheila (Kimberlin Brown) continua ad essere in ansia, sperando di avere conferme che Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) non sarà mai in grado di identificarla come la persona che ha sparato. Bridget (Ashley Jones) rassicura i parenti sullo stato confusionale di Steffy: è ancora debole e la memoria potrebbe anche tornarle, gradualmente o all'improvviso, in modo inaspettato.