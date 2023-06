Beautiful: Sheila mostra a Deacon tutto il suo dolore… | Trama 17 giugno 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 17 giugno 2023

Il vicecapo Baker informa Ridge e Taylor che, al momento, la testimonianza di Steffy è l’unica cosa che potrebbe identificare la persona che ha sparato a lei e a Finn. Ridge e Taylor continuano a dibattere su Sheila: Taylor rimarca come la donna che un tempo le ha distrutto la vita ora è colei che l’ha salvata. Ridge continua a pensare che Sheila rappresenti un pericolo per la sua famiglia: pur grato perché ha salvato Taylor, non pensa che ciò basti a compensare il male che ha fatto in passato e teme possa portare nuovo caos nelle loro vite.

Deacon arriva in ospedale per supportare Sheila nella sua perdita. Sheila mostra a Deacon tutto il proprio dolore, pur non rivelandogli di essere colei che ha sparato a Finn e Steffy. Zende confida a Carter di avere ancora intenzione di chiedere a Paris di sposarlo: la tragedia capitata a Finn e a Steffy gli ha fatto capire che il tempo non può essere sprecato.

Carter cerca di spingere Paris verso Zende, ma è chiaro che la Buckingham preferirebbe continuare a frequentare l'avvocato. Quinn si imbatte nella loro conversazione e apprende così del flirt intercorso tra i due. Carter confida a Quinn di aver iniziato una storia senza sbocco futuro con Paris perché ancora pensa a lei. Brooke esorta una reticente Hope a far visita a Steffy insieme a Liam, così da sottolineare che sono una coppia. La Logan, infatti, è preoccupata per la figlia di fronte al coinvolgimento di Liam con una Steffy vedova…