Beautiful, Brooke e Hope: “A Steffy bisogna dire la verità” | Trama 20 giugno 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 20 giugno 2023

Il vicecapo Baker e Ridge fanno un nuovo tentativo con Steffy, che, tuttavia, continua ad avere solo ricordi frammentari degli eventi nel vicolo. Brooke e Hope insistono con Taylor sul fatto che a Steffy venga detta tutta la verità. Pensando ai rischi per la salute della figlia, la psichiatra continua ad opporsi. Quinn si confida con Carter: è possibile che il suo rapporto con Eric non torni mai più come prima dopo averlo tradito. Lo stilista, infatti, continua ad essere sfuggente con la moglie. Seguici su Instagram.